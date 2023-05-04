"Не имеет будущего": в Чехии не видят смысла в диалоге между Европой и Китаем

Глава МИД Чехии Ян Липавский объявил, что инициативы "14+1" по налаживанию отношений между Китаем и европейскими странами фактически больше не существует. Он объяснил, что взаимодействие "не имеет сути".

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Эксклюзивный клуб для взаимодействия КНР со странами Восточной и Центральной Европы фактически прекратил свое существование. Об этом сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передали в Politico 4 мая.

Журналисты рассказали, что комментарии чиновника "твердо позиционируют" Чехию в лагере США. Это отразится на 11-летней инициативе "14+1", направленной на возрождение отношений между Китаем и бывшими советскими государствами.

"Я поблагодарил США за их стратегическое лидерство в отношении Китая. Я заверил секретаря Блинкена, что мы готовы работать с ними в европейских рамках. "14+1" не имеет ни сущности, ни будущего", — заявил Липавский.

Глава чешского МИДа в ответ на вопрос, выйдет ли страна официально из инициативы, отметил, что она не была активным членом.

"Мы не будем спекулировать по поводу каких-либо возможных шагов, которые мы можем предпринять", — подчеркнул Липавский.

Напомним, 4 мая в МИД Китая прокомментировали атаку беспилотников на Кремль. Представительница министерства назвала войну в Украине "кризисом" и призвала "все стороны" избегать обострения ситуации.

Ранее, 28 апреля, президент Чехии Петр Павел заявил, что "Чехия будет голосом, напоминающим всем и везде" о праве Украины стать членом ЕС. Он заверил, что будет настаивать на начале переговоров в этом году.