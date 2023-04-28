Буду настаивать, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались до конца года, — президент Чехии

Украина заслуживает быть полноправным членом семьи демократических стран, поэтому Прага, как уверяет Петр Павел, будет "голосом" напоминать союзникам о необходимости расширения за счет Киева.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом. Чешский лидер пообещал, что Чехия будет настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС прошли уже в этом году.

"Для нас членство Украины в ЕС и НАТО – вопрос не "если", а "когда". Я заверил Президента Зеленского, что Чехия будет голосом, который будет напоминать всем и везде, что Украина заслуживает быть полноправным членом семьи демократических стран. Я буду настаивать на поэтому, чтобы переговоры с ЕС о вступлении начались до конца года", — написал президент Чехии в своем твиттере.

В свою очередь украинский президент поблагодарил чешский коллегу за поддержку Украины с первого дня войны.

"Приветствую в Украине Президента Чехии Петра Павела. Спасибо за этот визит, который начался с посещения Бучи и Бородянки. Ценим поддержку Чехии, чешского правительства и всего общества с первого дня полномасштабного вторжения", — написал Зеленский.

Президент Чехии Петр Павел вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой прибыли с визитом в Украину. Это первый визит главы чешского государства в Украину с 2013 года.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время встречи с Петром Павелом и Зузаной Чапутовой отметил важные для Украины вопросы — полноценное членство в ЕС и НАТО.

"Надеюсь, что в Вильнюсе, благодаря друзьям и союзникам, мы получим евроатлантическую перспективу", — сказал он.

Павел и Чапутова посетили освобожденные от российских окупантов населенные пункты, а также планируют встретиться с представителями крымских татар Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым.

Напомним, Петр Павел посещал Украину в 2018 году в роли генерала НАТО. Он поддерживает предоставление военной помощи украинцам и открыто желает России поражения в войне и ответственности за свои преступления.