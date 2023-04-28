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Політика Російсько-українська війна

Наполягатиму, щоб переговори про вступ України до ЄС почалися до кінця року, — президент Чехії

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Петр Павел відвідував Україну у 2018 році в ролі генерала НАТО

Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн, тому Прага, як запевняє Петр Павел, "голосом" нагадуватиме союзникам про необхідність розширення за рахунок Києва.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президентом Чехії Петром Павелом. Чеський лідер пообіцяв, що Чехія наполягатиме на тому, щоб переговори про вступ України в ЄС відбулися вже цього року.

"Для нас членство України в ЄС і НАТО — питання не "якщо", а "коли". Я запевнив Президента Зеленського, що Чехія буде голосом, який нагадуватиме усім і скрізь, що Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн. Я наполягатиму на тому, щоби переговори з ЄС про вступ розпочалися до кінця року", — написав президент Чехії у своєму твіттері.

Зі свого боку, український президент подякував чеському колезі за підтримку України від першого дня війни.

"Вітаю в Україні Президента Чехії Петра Павела. Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення", — написав Зеленський.

Президент Чехії Петр Павел разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою прибули з візитом в Україну. Це — перший візит глави чеської держави до України від 2013 року.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з Петром Павелом і Зузаною Чапутовою наголосив на важливих для України питаннях — повноцінному членстві в ЄС і НАТО.

"Сподіваюся, що у Вільнюсі завдяки друзям і союзникам ми здобудемо євроатлантичну перспективу", — сказав він.

Павел і Чапутова відвідали звільнені від російських окупантів населені пункти, а також планують зустрітися з представниками кримських татар Мустафою Джемілєвим і Рефатом Чубаровим.

Нагадаємо, що Петр Павел відвідував Україну у 2018 році в ролі генерала НАТО. Він підтримує надання військової допомоги українцям і відкрито бажає Росії поразки у війні й відповідальності за свої злочини.