"Не готова до будь-якого мирного підходу": в Дуди виключили перемовини з РФ до наступу ЗСУ

В Офісі міжнародної політики президента Польщі вважають, що в разі перемоги Росії у війні проти України очільник Кремля Володимир Путін розпочне бойові дії проти інших держав.

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Перемовини щодо миру в Україні неможливі на цьому етапі, оскільки Росія не підтримує будь-який підхід, а українські війська й надалі готуються до масштабних наступальних операцій. Про це Марчін Пшидач, керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Анджея Дуди, повідомив RMF FM.

Він розповів, що час для реалізації мирних ініціатив ще не настав. Наразі немає передумов для цього у зв'язку з поведінкою самої Російської Федерації.

"Росія не готова до будь-якого мирного підходу. Росія продовжує вести агресивну політику", — пояснив дипломат.

Марчін Пшидач нагадав, що Збройні сили України готуються до наступу, який має дозволити повернути хоча б частину окупованих територій. Це фактично й буде тим фундаментом для початку процесу перемовин. У разі реалізації своїх планів Кремль зможе знову атакувати інші країни чи Україну.

"Якщо Володимир Путін виграє цю війну хоча б частково, він продовжить озброюватися", — зазначив Пшидач.

Керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі додав, що дуже важливо знизити потенціал російської армії. Він має бути вичерпаний до такої міри, щоб не було можливості наступів.

"І тоді можна фактично починати мирні переговори, але на цьому етапі для цього немає умов", — наголосив польський дипломат.

Також він звернув на значення Китаю в процесі перемовин. Пекін уже запропонував свій мирний план із 12 пунктів. За словами Пшидача, наявність принципу щодо повного суверенітету й недоторканості державних кордонів України була б позитивним сигналом.

Нагадаємо, 31 березня президент України Володимир Зеленський назвав умову для перемовин із РФ. За словами українського лідера, для завершення війни Москва має забрати свої війська. Інакше росіяни будуть "ізольованими та нерукоподаваними". Голова держави заявив, що Україна й надалі буде силою вибивати ворожі окупаційні війська зі своїх територій. Це відбуватиметься, якщо окупанти самостійно не погодяться вийти з України, тому наступальні дії підрозділів Сил оборони України триватимуть.