"Можна і треба зробити": глава МЗС Угорщини підтримав мирний план Китаю для України (відео)
Ініціатива Пекіна, як вважає дипломат Петер Сіярто, має стати основою майбутнього врегулювання конфлікту. Окремо було порушено тему співпраці між країнами.
Угорщина підтримала мирний план Китаю щодо України, а також вважає, що він має стати основним у майбутньому при врегулюванні конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто 15 травня.
Представник Будапешта вирушив до Пекіна, де у понеділок проводить переговори з китайським колегою Цінь Ґаном. Під час розмови вони обговорили подальшу співпрацю між країнами.
"Сьогодні вдалося досягти того, що великі компанії із заходу та сходу знайшли одна одну в Угорщині, що означає величезні розробки та тисячі нових робочих місць по всій країні. Я також запевнив міністра торгівлі Ван Вентао, що Угорщина не допустить проведення зовнішнього тиску, тому ми продовжимо спільну стратегію і працюватимемо над нею, щоб залучити більше інвестицій", — йдеться у повідомленні.
Окремо торкнулися вони і теми світового порядку. Петер Сіярто заявив, що Угорщина хоче миру, і Китай на сьогоднішній день є ключовою країною світового табору миру.
За його словами, Будапешт підтримує мирний план Пекіна і вважає, що він має стати основою для подальших дискусій про врегулювання "воєнної кризи", як Китай називає війну в Україні.
"Це можна і потрібно зробити для миру", — вважає Петер Сіярто.
Нагадаємо, 27 квітня ЗМІ писали, що Угорщина заперечує транзит зброї в Україну через свою територію, хоч є докази. Журналісти оприлюднили фото французьких вертольотів із угорського аеропорту, призначених для Сил оборони.
23 березня в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виключили ймовірність арешту Путіна у разі його візиту до країни. Будапешт не має наміру виконувати норми Римського статуту.