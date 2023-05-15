"Можна і треба зробити": глава МЗС Угорщини підтримав мирний план Китаю для України (відео)

Ініціатива Пекіна, як вважає дипломат Петер Сіярто, має стати основою майбутнього врегулювання конфлікту. Окремо було порушено тему співпраці між країнами.

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Угорщина підтримала мирний план Китаю щодо України, а також вважає, що він має стати основним у майбутньому при врегулюванні конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Петер Сіярто 15 травня.

Представник Будапешта вирушив до Пекіна, де у понеділок проводить переговори з китайським колегою Цінь Ґаном. Під час розмови вони обговорили подальшу співпрацю між країнами.

"Сьогодні вдалося досягти того, що великі компанії із заходу та сходу знайшли одна одну в Угорщині, що означає величезні розробки та тисячі нових робочих місць по всій країні. Я також запевнив міністра торгівлі Ван Вентао, що Угорщина не допустить проведення зовнішнього тиску, тому ми продовжимо спільну стратегію і працюватимемо над нею, щоб залучити більше інвестицій", — йдеться у повідомленні.

Окремо торкнулися вони і теми світового порядку. Петер Сіярто заявив, що Угорщина хоче миру, і Китай на сьогоднішній день є ключовою країною світового табору миру.

За його словами, Будапешт підтримує мирний план Пекіна і вважає, що він має стати основою для подальших дискусій про врегулювання "воєнної кризи", як Китай називає війну в Україні.

"Це можна і потрібно зробити для миру", — вважає Петер Сіярто.

Нагадаємо, 27 квітня ЗМІ писали, що Угорщина заперечує транзит зброї в Україну через свою територію, хоч є докази. Журналісти оприлюднили фото французьких вертольотів із угорського аеропорту, призначених для Сил оборони.

23 березня в офісі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виключили ймовірність арешту Путіна у разі його візиту до країни. Будапешт не має наміру виконувати норми Римського статуту.