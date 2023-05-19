Путін має два шляхи: здатися і повторити долю Гітлера, — Кислиця

Постійний представник України при ООН вважає, що 30 квітня 1945 року в одному з бункерів сталося те, що незабаром може повторитися в російському. Україна продовжить боротьбу.

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У Володимира Путіна в результаті буде лише два шляхи, щоб вийти з війни в Україні. Йому доведеться або здатися або повторити долю Адольфа Гітлера. Таку думку озвучив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН, передає видання "Укрінформ" 18 травня.

За його словами, російський президент уже не має багато варіантів, як залишитись неушкодженим після війни в Україні. Йому доведеться або "підняти білий прапор", або покінчити життя самогубством як один відомий диктатор під час Другої світової війни.

"У раш**тського кримінального бункерного дідуся залишається два варіанти: або здатися, або повторити те, що сталося в іншому бункері 30 квітня 1945 року", — сказав Сергій Кислиця.

Окремо зазначив, що Україна продовжить боротися за свою свободу і незалежність. Це відбуватиметься доти, доки кожен громадянин і кожен населений пункт не буде звільнений від агресії з боку російських окупантів. Кремль обов'язково зазнає військової поразки, як вважає постійний представник України при ООН.

До речі, окремо Сергій Кислиця закликав громадян Російської Федерації зібрати свої речі та вирушити на кордони 1991 року. Це була своєрідна відповідь заступнику МЗС РФ Сергію Рябкову.

"Примушений звернутися до представників злочинного путінського режиму мовою їхнього заступника міністра, такого собі Рябкова… Пора вам виконати повчання вашого начальника, який у січні минулого року в стилі гопника мав нахабство сказати те, що вам уже час виконати самим — "збирати манатки і вирушати на рубежі 1991 року", — йдеться у повідомленні у соціальній мережі Twitter.

Нагадаємо, 11 березня Сергій Кислиця оцінив бажання РФ боротися з русофобією в ООН. За його словами, дії громадян цієї держави схожі на поведінку психічно хворих людей.