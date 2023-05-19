"Перший візит в історії": Зеленський перед самітом G7 прибув до Саудівської Аравії

Глава держави зазначив, що збирається провести переговори зі Спадкоємним принцом, а також обговорить тему захисту мусульманської спільноти в Україні. Глава ОП Андрій Єрмак висловив сподівання, що це зміцнить відносини між державами.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Саудівської Аравії, де збирається виступити на саміті Ліги арабських країн. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі 19 травня.

За його словами, планується ще зустріч зі Спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салман ас-Саудом та низка інших переговорів на тему повномасштабної війни в Україні.

"Наші пріоритети – повернення всіх політичних в'язнів Криму та тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, подання нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якнайбільше держав, забезпечення енергетичної безпеки наступної зими", — повідомляє Володимир Зеленський.

Також, ще одним пріоритетом зустрічей буде захист мусульманської спільноти України. Разом із главою держави на переговорах лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Кримський півострів першим постраждав від російської агресії у 2014 році і більшість з тих, хто досі зазнає репресій — мусульмани. Це питання, на думку Володимира Зеленського, потрібно якнайшвидше вирішити.

Розповів про поїздку до Саудівської Аравії й голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що це "перший такий візит в історії" та його головною метою є зміцнення двосторонніх відносин між державами, а також покращення зв'язків України з арабським світом.

"Говоритимемо про повернення наших людей, зокрема, дітей, Формулу миру президента, енергетичну співпрацю, екологію та інші важливі речі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі. Примітно, що поїздка до місця, де 78 років тому відбулася перша ядерна атака, є символічною, оскільки російський президент Володимир Путін регулярно погрожує Україні новим ядерним ударом.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данiлов підтвердив, що глава держави відвідає саміт у Японії. За його словами, там Володимир Зеленський відстоюватиме інтереси України, оскільки не всі іноземні лідери розуміють масштаб того, що відбувається.