Миттєво і непередбачувано: експерт розповів, яким саме буде кінець режиму Путіна

На думку експерта, у Кремлі не готові до реальних викликів, але конструкція режиму Путіна видаєтся міцною через те, що "токсичного" Медвєдева та путінських генералів "за домовленістю" все ще тримають при владі.

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Росія – це класичний міцний авторитарний режим, з одним правителем, відсутністю системи стримувань і противаг, поліцейським терором. Сам режим тримається на колективному поєднанні інтересів Путіна та еліт. Про це в коментарі Фокусу розповів політолог Петро Олещук.

Він запропонував звернути увагу на те, яким би смішним та токсичним не був Медвєдєв, але він ще знаходиться при владі. За словами Олещуак, схожа ситуація наразі і з путінськими генералами – "їх знімають за провали, але, згодом, призначають на інші не менш високі посади".

Така ситуація, на думку експерта відбувається тому, що поки всім вдається домовлятися й гуртуватися, конструкція російського режиму видається міцною.

"Але ніхто не знає, коли вона може завалитися. Історично так складається, що під час перемін в Росії все руйнується миттєво. Згадайте 1917 чи 1991 роки. Такий стрімкий розвал СРСР не зміг спрогнозувати жоден західний аналітичний центр. Зараз все може бути так само", — відзначає Олещук.

Політолог впевнений, що нюанс режиму Путіна в тому, що в Кремлі створюють та існують в певній віртуальній автократії, її основним ресурсом є створення необхідної дійсності.

"В Кремлі звикли, що реальність можна відкоригувати так, як їм потрібно, але вони слабко адаптивні до реальних викликів. Там можуть проблему замовчувати кілька днів, потім заперечувати, що було не так, малюючи свій сценарій. А далі, взагалі — заборонити про неї згадувати", — підкреслив екперт.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Падіння режиму в Москві станеться миттєво: з чого розпочнеться революція чи громадянська війна".

Нагадаємо, у середині травня голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія неминуче використає ядерну зброю під час війни, а також він зазначив, що на Червоній площі через четвертування можливі будуть страти українців.

Нещодавно представники Федеральної розвідувальної служби Німеччини заявили, що не бачать через 15 місяців війни РФ проти України жодних ознак того, що режим Путіна дав збій.

Також, колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який останнім часом мешкає в Україні, висловив думку, що російсько-українська війна може завершитися лише у Москві.