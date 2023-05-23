"Немає жодних тріщин": німецька розвідка не фіксує загроз для падіння режима Путіна

Попри вже понад рік повномасштабної війни, ті розбіжності, які є всередині РФ не є загрозою для існування всієї системи, вважає глава ФРС Бруно Каль.

Related video

Через 15 місяців війни РФ проти України і досі немає жодних ознак того, що режим Путіна дав збій. Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, передає DW.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну не похитнуло позиції президента РФ Володимира Путіна, вважає Каль. Критика, яка є всередині держави — це розбіжності, а не загроза для існування системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад, щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється", — заявив голова ФРС, проте додав, що такий сценарій виключати все ж не варто.

Окрім цього Кремль досі здатен вести війну в довгостроковій перспективі за допомогою новобранців, боєприпасів та озброєння. Якщо Захід не буде організовано підтримувати Україну й чинити опір, то на думку Каля, стратегія Путіна ведення затяжної війни може виправдатися й бути успішною.

Також журналісти спитали, чи знала Федеральна розвідувальна служба про плани щодо повномасштабного вторгнення, Каль заявив, що знали ще за 14 днів до 24 лютого: "ми виявили явища, які не можна було інтерпретувати інакше".

Нагадаємо, 22 травня російський опозиціонер та ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що режим Путіна буде повалено, а війна має закінчиться у Москві.

19 травня ЗМІ писали, що Китай збирається відібрати у РФ вплив в Центральній Азії.