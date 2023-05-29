За допомогу Росії: Верховна Рада схвалила запровадження санкцій проти Ірану

Обмеження триватимуть 50 років і включають повну заборону на торгівельні операції з Тегераном, припинення транзиту ресурсів, заборону на польоти й транспортування по території України.

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Верховна Рада України ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо Ірану протягом 50 років. Про це в понеділок, 29 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Законопроєкт про введення санкцій щодо ісламської республіки підтримали 328 парламентарів.

Раніше президент Володимир Зеленський вніс до ВР проєкт ухвали про введення санкцій проти Ірану на 50 років, який підтримала Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

За словами парламентаря, санкції запровадили зокрема через надання Тегераном Москві дронів і озброєння для обстрілу українських міст.

"Після того, як вони допомагають Росії, надають сотні "шахедів", які "кошмарять" наші міста, треба ще й розривати дипломатичні відносини. Санкції — це добре, але замало", — написав нардеп.

Санкції проти Ірану

Згідно з офіційним документом, введені санкції проти ісламської Республіки Іран діятимуть протягом 50 років і охоплюватимуть широкий спектр заходів, що включають повну заборону на торгові операції, припинення транзиту ресурсів, заборону на польоти й транспортування на території України, а також запобігання виведенню капіталу резидентами Ірану.

Крім того, пропонується запровадити заборону на інвестиції в Іран і передачу технологій, а також прав на об'єкти інтелектуальної власності резидентами України.

Організацією та контролем виконання санкцій займатиметься Кабінет Міністрів, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Національний банк та інші компетентні державні органи.

Допомога Ірану Росії

Іран довгий час заперечував допомогу Росії, постачаючи безпілотники моделі Shahed під час повномасштабного вторгнення Росії. Однак згодом Тегеран визнав, що надав обмежену кількість дронів "до початку конфлікту". Зі свого боку, Кремль активно використовує іранські безпілотники для нападів на українські міста й інфраструктуру.

Нагадаємо, 26 травня телеканал CNN повідомляв, що Іран продовжує постачати зброю в Російську Федерацію, а Захід не може перешкодити цьому.