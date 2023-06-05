ВАКС оголосив підозрюваного у хабарництві Трубіцина у міжнародний розшук

За інформацією, встановленою прокуратурою, Трубіцин тричі не з'являвся на засідання у ВАКС, хоча був попереджений про них належним чином.

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Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обраного від "Слуги Народу" депутата Київради Владислава Трубіцина, який залишив територію України у травні. Про це 5 червня повідомляє Центр протидії корупції.

Рішення було ухвалено 5 червня суддями Ігорем Строгим, Оленою Танасевич та Катериною Сікорою.

За інформацією Центру, депутата тричі запрошували на судові засідання до ВАКС, і він тричі не з'являвся на них, хоча був попереджений про них належним чином.

Підстави для викликів Трубіцина у ВАКС

Слідчі української прокуратури з’ясували, що Трубіцин кілька разів виїжджав за територію України. Вперше депутат залишив територію України 21 січня на підставі листа від Головного управління розвідки, куди прохання на виїзд Трубіцина направили із ССО (Сили спеціальних операцій). Тоді на початку лютого депутат повернувся до України.

Наступного разу Трубіцин виїхав за допомогою закордонного паспорту через пункт перетину "Рава Руська" 13 травня.

Відомо, що депутат жодним чином не поінформував суд про причини своєї неявки, хоча така можливість у нього була, оскільки 17 травня він надсилав до Київради листа, в якому просив перенести засідання робочої групи у зв'язку з нібито погіршенням стану здоров'я.

Також відомо, що інтереси депутата Київради на судовому засіданні представляла адвокат з регіонального Центру безоплатної правової допомоги, яка попросила відкласти засідання та надати їй додатковий час на ознайомлення зі справою. Суд задовольнив прохання адвоката частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу на 12 червня.

Також ВАКС також зупинив судове провадження щодо Трубіцина і на вимогу прокурора хоче стягнути з Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.

Нагадаємо, що наприкінці лютого депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин більше не є членом партії "Слуга народу".

Також нагадаємо, що обвинувачений у корупційній діяльності депутат Київради Владислав Трубіцин виїхав за кордон під час військового стану за ініціативи Сил спеціальних операцій ЗСУ.