"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів на заяви Трампа та Десантіса про допомогу Україні

За словами президента, у разі поразки України РФ може перейти до сусідньої країни, яка є членом НАТО, ризикуючи розв'язати світову війну.

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо сумнівів експрезидента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона Десантіса у необхідності продовжувати військову допомогу Києву. Про це пише NBC News 15 червня.

В інтерв'ю виданню Володимир Зеленський зазначив, що якщо Україна зазнає поразки у війні, то країна-агресор може напасти на державу, яка є членом НАТО, ризикуючи розв'язати світову війну через положення Альянсу про взаємну оборону.

"Якщо Росія окупує Україну, вони перемістяться до країн Балтії, Польщі, будь-якої країни НАТО, і в цьому конкретному випадку США доведеться обирати між демонтажем НАТО або війною", — сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що розгляд американськими політиками скорочення військової допомоги Україні є "великим ризиком для України".

"Чи готові вони почати війну, щоб відправити своїх дітей? Чи готові вони померти?" — відповів український лідер на запитання про Дональда Трампа і Рона Десантіса.

Президент також засумнівався у заяві Трампа про те, що він може покласти край війні за 24 години. За його словами, у світі немає людей, які могли б просто поговорити з Володимиром Путіним та закінчити війну.

Нагадаємо, що Рон Десантіс, який може брати участь у президентських виборах від Республіканської партії, раніше називав війну в Україні "територіальною суперечкою". Риторика політика змінилася після видачі ордера на арешт Володимира Путіна.

Ми також писали про те, що Дональд Трамп під час дебатів з виборцями в Манчестері заявив, що зараз не час називати президента Росії Володимира Путіна воєнним злочинцем, оскільки після цього буде "важче укласти угоду".