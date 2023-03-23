"Росія помилилася": один із головних конкурентів Трампа назвав Путіна воєнним злочинцем

Ще кілька днів тому Рон ДеСантіс, який може брати участь у президентських виборах від Республіканської партії, називав війну в Україні "територіальною суперечкою". Риторика політика змінилася після видачі ордера на арешт глави Кремля.

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Американський губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс змінив свою думку щодо президента РФ Володимира Путіна на гірший бік. Про це пише портал CNN у середу, 22 березня.

Тепер ймовірний конкурент Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США від Республіканської партії почав називати голову Російської Федерації воєнним злочинцем, якого треба почати притягати до відповідальності за розпочату війну проти України.

"Я думаю, що він воєнний злочинець. США не визнають Міжнародний кримінальний суд... але я вважаю, що він має відповідати", — заявив він.

При цьому раніше війну в Україні він назвав "територіальною суперечкою" і національному інтересу США шкодить така допомога Києву. Після цього він був розкритикований своєю Республіканською партією і наразі змінив риторику. Рон ДеСантіс заявив, що якби міг за дві секунди повернути Україні повністю всі території — він би це зробив не замислююся.

А ось зі збільшенням постачань зброї та можливою участю військ США у війні в майбутньому він категорично незгодний, оскільки це веде лише до ескалації.

"Саме це я завжди мав на увазі. Однак Росія помилилася, коли вторглася. Вони помилилися, коли забрали Крим. Я не думаю, що це закінчиться перемогою Путіна. Я не думаю, що український уряд буде скинутий ним, і я думаю, що це добре", — повторив він.

Нагадаємо, 14 березня кандидати у президенти США виступили проти військової допомоги Україні. За словами "республіканця" Вівека Рамасвамі, війна в Україні має стати прерогативою лише для західноєвропейських країн. Губернатор Флориди Рон Десантіс, зі свого боку, розкритикував політику Джо Байдена, яка призвела до союзу РФ та Китаю.