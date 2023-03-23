"Россия ошиблась": один из главных конкурентов Трампа назвал Путина военным преступником

Еще некоторое время назад Рон ДеСантис, который может участвовать в президентских выборах от Республиканской партии, называл войну в Украине "территориальным спором". Риторика политика изменилась после выдачи ордера на арест главы Кремля.

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Американский губернатор штата Флорида Рон ДеСантис поменял свое мнение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину в худшую сторону. Об этом пишет портал CNN в среду, 22 марта.

Теперь вероятный конкурент Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США от Республиканской партии начал называть главу Российской Федерации военным преступником, которого нужно начать привлекать в ответственности за начатую войну против Украины.

"Я думаю, что он военный преступник. США не признают Международный уголовный суд… но я считаю, что он должен нести ответственность", – заявил он.

При этом, ранее войну в Украине он назвал "территориальным спором" и национальному интересу США вредит такая помощь Киеву. После этого он был раскритикован своей Республиканской партией и сейчас изменил риторику. Рон ДеСантис заявил, что если бы мог в два счета вернуть Украине полностью все территории — он бы это сделал не задумываюсь.

А вот с увеличением поставок оружие и возможным участием войск США в войне в будущем он категорически несогласен, так как это ведет лишь к эскалации.

"Именно это я всегда имел в виду. Однако Россия ошиблась, когда вторглась. Они ошиблись, когда забрали Крым. Я не думаю, что это закончится победой Путина. Я не думаю, что украинское правительство будет свергнуто им, и я думаю, что это хорошо", – повторил он.

Напомним, 14 марта кандидаты в президенты США выступили против военной помощи Украине. По словам "республиканца" Вивека Рамасвами, война в Украине должна стать прерогативой только для западноевропейских стран. Губернатор Флориды Рон Десантис, в свою очередь, раскритиковал политику Джо Байдена, которая привела к союзу РФ и Китая.