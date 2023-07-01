"Проводиться перевірка фактів": Міноборони відсторонило від роботи учасника російських шоу

Руслан Ригованов кілька днів тому був призначений на посаду в.о. директора одного з департаментів в оборонному відомстві. Після цього на нього надійшли скарги за участь у пропагандистських шоу в Москві під виглядом "політичного експерта".

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Міністерство оборони України відсторонило від посади скандального учасника російських шоу всього за кілька днів після призначення. Про це повідомляє пресслужба відомства 1 липня.

У середу, 28 червня, з'явився наказ про те, що Руслан Ригованов отримав посаду виконувача обов'язків директора Департаменту ресурсного забезпечення в Міністерстві оборони України. У суботу, 1 липня, прийшов указ про його відсторонення.

У Міноборони відсторонили від посади "політичного експерта", який виступав на пропагандистських каналах Фото: Скриншот

"Тимчасово виконуючого обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення відсторонено. Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи. Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями", — ідеться в повідомленні.

Участь у пропагандистських шоу Кремля: що відомо

Однією з імовірних причин різкого відсторонення від посади є те, що Руслан Ригованов брав свого часу участь у кремлівських пропагандистських шоу під виглядом політичного експерта. Зокрема його можна було побачити на "Первом канале" у Москві.

Український військовий Олег Симороз на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що також колишній співробітник Міноборони сприяв дерибану в Національному природному парку "Голосіївський".

"Він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво пошкодили його", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня повідомлялося, що в центрі Харкова 14-річна дівчинка співала гімн РФ. Під час обшуку у підлітка було виявлено різноманітну колекцію символіки — російські прапори, гасла на підтримку царя і царської Росії, а також символіку радянського періоду.