Верховна Рада офіційно перенесла дати 3 популярних українських свят: подробиці

За інформацією від народного депутата, мета проекту в тому, щоб остаточно покінчити з російською спадщиною

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Верховна Рада України підтримала зміни дат деяких свят у країні. Тепер громадяни відзначатимуть Різдво і ще два відомих свята по-новому. Про це написав народний депутат парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі 14 липня.

За його словами, метою законопроєкту "Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України" (законопроєкт № 9431) є повна відмова від російської спадщини. За це рішення проголосував 241 народний депутат.

Нові дати свят: що змінилося

Різдво: якщо раніше українці здебільшого відзначали його 7 січня, то тепер дата змінилася на 25 грудня.

День української державності: 15 липня замість 28 липня. У цю дату вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

День захисників і захисниць: кілька років Україна відзначала це свято 14 жовтня, однак за новим законом дата переноситься на 1 жовтня. Пов'язано з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці, зазначив нардеп.

"Цей закон буде підписано після 28 липня, тож ще цього місяця День Української Державності буде 28 липня", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, який передбачає перенесення деяких українських свят. Мета все та ж — відмовитися від російської спадщини, яка переслідувала українців усі ці роки.

30 травня повідомлялося, що Верховна Рада підтримала законопроєкт, який стосувався збільшення відпустки для українських військових, а також повернення доплат для ЗСУ.