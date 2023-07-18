Кримський міст зруйнувати непросто, але порушити остаточно логістику можна, — експерт

За словами Павла Лакійчука, зараз потрібно орієнтуватись на реакцію росіян щодо пошкоджень у Криму, тому що занадто складно робити висновки по фотографіяс.

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"Кримський міст" — хоч і капітальна споруда, проте нашвидкоруч побудована, саме тому будь-яке серйозне зрушення опор моста призводить до руйнації та падіння прольотів. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Вибух на Кримському мосту. Якими будуть наслідки пошкодження логістичної артерії росіян" розповів керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Російські пабліки говорять про начебто атаку двох морських дронів по мосту. І якщо це так, то можна говорити, що два дрони можуть легко зруйнувати один проліт, пошкодити інший. Це те, що ми бачимо по фото. Яка ступінь враження опори мосту і наскільки вона змістилася від своєї осі, сказати зараз складно. Можна хіба орієнтуватись на реакцію росіян, що вони будуть робити далі", — говорить він.

Лакійчук нагадує, що міст складається з двох мостів — автомобільного та залізничного: "Вони дуже близько один від одного, але інженерні конструкції у кожного свої. Навіть на автомобільному мосту дві смуги, які одна від одної незалежні. Коли 8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула вантажівка, впав також один проліт автомобільного мосту, а на залізничному сталося загорання цистерни з паливом".

Нагадуємо, у ніч проти понеділка 17 липня на так званому кримському мосту зупинили рух — місцева влада повідомила, що "сталася надзвичайна подія у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю". Як з'ясувалося пізніше, внаслідок вибуху зруйнувався один прольот.

Раніше "кримський міст" також був уражений. 8 жовтня 2022 року конструкцію частково було зруйновано також через вибух.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Вибух на Кримському мосту. Якими будуть наслідки пошкодження логістичної артерії росіян".