Колективна відповідальність: експерт розповів як протидіяти зловживанням в ТЦК

За словами військового експерта Олега Старікова, щоденні скандали з приводами у ТЦК силою, факти побиття громадян лише дискредитують ЗСУ. Він запропонував розв'язувати проблему за допомогою кадрових методів, які використовувалися в СРСР та США.

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Оголошені перевірки ТЦК не дадуть очікуваного результату, адже такі дії вирішують лише наслідки, а не проблеми. Потрібен комплексний підхід, адже заміна одних військкомів на інших нічого не вирішує, корупційна складова нікуди не подінеться. Про це в коментарі Фокусу розповів військовий експерт Олег Старіков.

"В Україні повністю провалено кадрову роботу з офіцерами ТЦК. Що ми бачимо зараз? Щоденні скандали з приводами в ТЦК силою, факти побиття громадян. Все це лише дискредитує ЗСУ, з кожним днем все більше. На виконання плану мобілізації немає підходу до якісного підбору кадрів, що відображається на комплектуванні військових підрозділів мобілізованими. Для прикладу, немотивований солдат, який не хоче воювати, розвалить дисципліну у своєму підрозділі за тиждень. Або мобілізований з вадами здоровʼя, який не може виконувати поставлену задачу, ставить під загрозу весь підрозділ", — пояснює він Фокусу.

Винні не воїнками, а система

"Не можна розв'язати проблему, всіх прибравши та призначивши нових. Винні не військкоми, а сама система. На мою думку, проблему можна вирішити повернувшись до старих кадрових методів, що використовувалися і в СРСР, і в США", — сказав Старіков, додавши, що при розгляді фахівця на посаду його мають рекомендувати ще дві особи зі структури, які надалі несли б за нього відповідальність.

"В нашому випадку, якщо військкома буде викрито на неправомірних діях чи корупції – має понести відповідальність його керівник, а також особа, що підписувала подання на його призначення. Так, це класична колективна відповідальність, але вона дає свої результати", — пропонує Старіков.

Нагадаємо, Фокус розповідав, яких чоловіків під час мобілізації можуть відправити на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду. Зокрема, мобілізувати можуть кожного — як придатного, так і обмежено придатного за станом здоров'я.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Перевірки військкомів та тотальна мобілізація. Як зупинити дискредитацію армії через дії ТЦК".