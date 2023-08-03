Коллективная ответственность: эксперт рассказал как противодействовать злоупотреблениям в ТЦК

По словам военного эксперта Олега Старикова, ежедневные скандалы с приводами в ТЦК силой, факты избиения граждан лишь дискредитируют ВСУ. Он предложил решить проблему с помощью кадровых методов, которые использовались в СССР и США.

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Объявленные проверки ТЦК не дадут ожидаемого результата, ведь такие действия решают только последствия, а не проблемы. Нужен комплексный подход, ведь замена одних военкоматов на других ничего не решает, коррупционная составляющая никуда не денется. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"В Украине полностью провалена кадровая работа с офицерами ТЦК. Что мы видим сейчас? Ежедневные скандалы с приводами в ТЦК силой, факты избиения граждан. Все это лишь дискредитирует ВСУ, с каждым днем все больше. На выполнение плана мобилизации нет подхода к качественному подбору кадров, что отражается на комплектовании военных подразделений мобилизованными. Например, немотивированный солдат, который не хочет воевать, развалит дисциплину в своем подразделении за неделю. Или мобилизованный с проблемами здоровья, который не может выполнять поставленную задачу, ставит под угрозу все подразделение", — объяснил он Фокусу.

Виноваты не военкомы, а система

"Нельзя решить проблему всех, убрав и назначив новых. Виноваты не военкомы, а сама система. По моему мнению, проблему можно решить вернувшись к старым кадровым методам, которые использовались и в СССР, и в США", — сказал Стариков, добавив, что при рассмотрении специалиста на должность его должны рекомендовать еще два человека из структуры, которые в дальнейшем несли бы за него ответственность.

"В нашем случае, если военком будет уличен в неправомерных действиях или коррупции — должен понести ответственность его руководитель, а также лицо, которое подписывало представление на его назначение. Да, это классическая коллективная ответственность, но она дает свои результаты", — предложил Стариков.

Напомним, Фокус рассказывал, каких мужчин во время мобилизации могут отправить на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта. В общем и целом, мобилизовать могут каждого — и годного, и ограниченно годного по состоянию здоровья.

Больше читайте в материале Фокуса "Проверки военкоматов и тотальная мобилизация. Как остановить дискредитацию армии из-за действий ТЦК".