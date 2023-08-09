Хоче знову бути адвокатом в Україні: Медведчук подав позов до суду (фото)

Існує дві причини, які змотивували екснардепа подати позов, розповів адвокат Роман Титикало. Інтереси колишнього нардепа представлятиме Олексій Калінніков, який викладає у школі, яку очолює соратниця політика Лідія Ізовітова.

Related video

Колишній народний депутат України Віктор Медведчук подав позов на рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області про позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю. Про це повідомив адвокат Роман Титикало у коментарі ГО "Рух ЧЕСНО".

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення", — сказав Роман Титикало.

Зі слів адвоката, існує два варіанти розвитку подій. Зокрема, або Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах та спробує добитися позитивного рішення суду, або він робить це для піару на російську аудиторію. Тоді як у поясненнях КДКА Медведчук заявив, що відкриття дисциплінарного провадження пов’язано з політичним переслідуванням та репресіями через його політичні погляди.

Зазначили, що інтереси Віктора Медведчука представляє адвокат Олексій Калінніков, який викладає у Вищій школі адвокатури НААУ, яку очолює соратниця Медведчука — Лідія Ізовітова.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області позбавила колишнього нардепа Віктора Медведчука права займатись адвокатською діяльністю. Зокрема, Медведчук був адвокатом поета Василя Стуса у 1980 році. Журналісти опублікували детальний аналіз судової справи, який доводить неналежне виконання Медведчуком своїх обов’язків.

17 квітня Фокус писав, що Медведчук заявив у своїй статті "Аргументи і факти", що одночасно з виникненням незалежної України в країні "відродився нацизм".