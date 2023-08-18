Екснардеп Ілля Кива, який втік до Росії, отримав ще одну підозру

Колишній нардеп і далі продовжує розповсюджувати антиукраїнську пропагандистську інформацію і виправдовувати агресію росіян.

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Екснардеп Ілля Кива знову фігурує у кримінальній справі. На додачу до підозр у державній зраді, пропаганді війни та закликах до насильницької зміни влади в Україні він отримав ще одну — підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що ексдепутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропаганду і нагнітати антивладні настрої в українському суспільстів.

"Він активно виправдовував загарбницьку війну рф проти України, героїзував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців", — повідомляють у ДБР.

Зазначається, що екснардепу знову заочно повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Екснардеп переховується за кордоном. Його оголошено у міжнародний розшук.

В Україні судять Киву заочно

27 березня у Личаківському суді Львова відбулося засідання про зазіхання на територіальну цілісність України з боку колишнього народного депутата України Іллі Киві. За словами народного депутата Віталія Безгіна, який виступав свідком на засіданні суду, повідомив, ще 2020 року Кива поширював комуністичну символіку та публікував проросійські гасла у соціальних мережах.

В березні 2022 року Офіс генпрокурора України повідомив про підозру Іллі Киві у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність. Потім правоохоронці відкрили провадження за ще 3 статтями: публічні заклики до насильницької зміни влади, поширення комуністичної символіки, а також пропаганди війни.

Нагадаємо, що нещодавно Ілля Кива закликав росіян "поставити на коліна турків" і знищити економіку Туреччини, а саме відмовитися від відпочинку на її курортах.

Раніше Кива заявив, що України оцифрувала "вбитого" очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова і видає його, як за живого. За його словами, електронна версія головного українського розвідника роздає інтерв'ю і робить прогнози.