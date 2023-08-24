Ліквідація лідерів ПВК "Вагнер": прослідковується почерк виконавця і мотив замовника, — експерт

На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, ПВК "Вагнер" залишилася без лідера, здатного очолити компанію та створювати загрозу для кремлівського режиму.

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Ліквідація Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна допомогла Кремлю вирішити низку питань – підвищити рейтинг лідера, позбутися політичного конкурента та фактично дезорієнтувати військово-політичну компанію, що набирала популярності серед росіян. Про це розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в коментарі Фокусу розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак для матеріалу "Початок тоталітаризму. Навіщо Путін дозволив ліквідацію Пригожина та кому дістанеться "Вагнер".

"Якість виконання залежить від масштабу особистості, яка виконує це замовлення. Тут чітко прослідковується виконання Міноборони, Шойгу мав особисті рахунки з Пригожиним. Далі було віддано наказ, руками Герасимова все зробити. За ним слідкувати та одно найменших деталей прораховували операцію. Якби це було ФСБ, думаю, що спосіб вибрали який інший, наприклад, отруїли", — розповів Ступак.

Експерт звертає увагу, що позбувшись разом з Пригожиним Уткіна, Кремль залишив ПВК "Вагнер" без яскравих особистостей, авторитетних лідерів, які б очолили найманців та продовжували створювати загрозу для режиму.

Нагадаємо, 23 серпня в Тверській області РФ розбився літак Embraer Legacy 600, що належав засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебувало десять осіб – сім пасажирів та три члени екіпажу. В результаті інциденту загинули всі. Від російських офіційних осіб відомо, що всі пасажири рейсу були представниками ПВК "Вагнер", зокрема Пригожин та Дмитро Уткін(той самий Вагнер). Примітно, що від моменту невдалої спроби заколоту Пригожина та "походу на Москву" пройшло рівно два місяці. Безпеку вагнерівцям гарантував особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Крім того, 23 серпня повідомлялося, що "вагнерівці" масово повертаються з Білорусі у РФ. Ворожі найманці почали формувати колони для виїзду з білоруських таборів.