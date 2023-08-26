"Це традиційна гра": таємна угода США з Іраном вдарить по Росії, — Bloomberg

Економічні інтереси Вашингтона і Тегерана збігаються, коли йдеться про збільшення кількості барелів нафти на ринку.

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США та Іран, імовірно, уклали неформальну домовленість про потоки нафти. Про це пише Bloomberg 25 серпня.

Повідомляється, що місяці таємних переговорів між Вашингтоном і Тегераном привели до успіхів в обміні полоненими, розблокування заморожених активів, а також до укладення угоди, яка допоможе тримати ціни на нафту під контролем.

Офіційні американські особи повідомили, що поступово послабили деякі санкції щодо продажу іранської нафти. Так Іран зміг наростити видобуток до найвищого рівня з моменту введення заборони, а також збільшити експорт нафти в Китай.

За даними Міжнародного енергетичного агентства в Парижі, видобуток нафти в Ірані зріс до 3 мільйонів барелів на день. За словами керівника відділу глобальної сировинної стратегії RBC Capital Markets LLC у Нью-Йорку Хеліми Крофт, економічні інтереси США та Ірану збігаються, коли йдеться про збільшення кількості барелів на ринку.

"Це традиційна гра в енергетичній дипломатії: укладати угоди, щоб отримати додаткові барелі", — зазначила Крофт.

Як зазначають журналісти, Китай скуповує в Ірану нафту для поповнення своїх стратегічних резервів. Так Тегеран складає конкуренцію Москві, яка не має змоги збувати свою нафту в Європі через санкції.

Іран також може конкурувати з Росією за так званий "тіньовий флот" старих танкерів, які потрібні двом країнам для здійснення міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що за даними Financial Times від 16 серпня, США закликають Іран припинити продаж Росії військових безпілотників і запасних деталей для них, обіцяючи натомість послабити санкційний тиск.

За інформацією Reuters від 16 червня, США та Іран ведуть переговори за кількома напрямками. Вашингтон хоче, щоб Тегеран зробив кілька кроків, зокрема припинив підтримувати Росію у війні проти України.