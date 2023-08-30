"Він промахнувся": Байдена розлютила найперша зустріч із Зеленським, — Guardian

За словами журналістів, Зеленський не знав, чого насправді хотів Байден. Президент США очікував висловлення подяки, але український колега висунув "довгий список вимог". Головною з них був вступ України до НАТО.

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Президент Володимир Зеленський під час своєї першої зустрічі розлютив американського колегу Джо Байдена у 2021-му році. Про це пише видання The Guardian із посиланням на книжку "Останній політик: усередині Білого дому Джо Байдена та боротьба за майбутнє Америки", що має вийти в широкий тираж наступного місяця.

Зазначається, що автором книги є письменник Франклін Фоєр. Він написав, що Байдену і Зеленському під час першої зустрічі не вдалося досягти взаєморозуміння.

"Навіть найпалкіші симпатики Зеленського в адміністрації Байдена погодилися, що він промахнувся", — процитували журналісти книгу.

Повідомляється, що Фоєр не використовує прямих цитат у своїй книзі і не посилається на конкретні джерела. Однак видавець Penguin Random House заявляє, що робота ґрунтується на доступі автора до вузького внутрішнього кола радників Байдена.

За словами журналістів, Фоєр у книзі пише, що Зеленський вважав Байдена слабким. Президент США у 2021-му році погодився на зустріч з українським колегою, але, як повідомляється, не особливо про нього думав. Байдена бентежили дружні стосунки Зеленського із сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом.

Видання пише, що офіційна стенограма виступів Байдена і Зеленського перед журналістами перед їхньою зустріччю в Овальному кабінеті 1 вересня 2021 року демонструє декларації про взаємну повагу і політичні цілі. Однак Фоєр стверджує, що Зеленський не знав, чого насправді хотів Байден.

Так, за словами автора книжки, президент США очікував висловлення подяки, але український колега висунув "довгий список вимог". Головною з них був вступ України до НАТО.

Фоєр заявив, що Зеленський нібито розповів Байдену про те, що НАТО — лише історична реліквія, а Німеччина і Франція збираються вийти з Альянсу. Саме це й розлютило президента США.

Нагадаємо, що раніше журналісти писали, що переговори про гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року. За даними ЗМІ, на Заході побоюються, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом — він може скасувати гарантії, які Джо Байден надасть Києву.