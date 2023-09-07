"Потрібно жити в наших реаліях": Данілов знову розкритикував ідею виборів під час війни

За словами секретаря РНБО, щойно агітатори зайдуть в окопи — Україна почне програвати Росії. Найчастіше поради щодо проведення голосування лунають від людей, які живуть далеко від вибухів і війни загалом.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов, як і раніше, переконаний, що проводити вибори в Україні під час війни не тільки недоречно, а й неможливо. Про це він заявив під час ефіру програми "Сніданок з 1+1" 7 вересня.

За його словами, у разі, якщо голосування все ж відбудеться, тоді Україна програє Російській Федерації. Уся причина в тому, що в цьому процесі мають брати участь усі громадяни, але багато хто з них зараз на фронті через війну.

"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть в окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди зараз перебувають в окопах. А завдання держави доволі просте — забезпечити голосування кожного і кожної", — каже Олексій Данілов.

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А ось якщо забрати українців з окопів — це також погано закінчиться.

Окремої уваги вартий той факт, як зауважив секретар РНБО, що мільйони українців були змушені стати біженцями та виїхали за межі України. Відповідно, далеко не всі зможуть взяти участь у голосуванні. Тобто, провести повноцінні вибори зараз фактично нереально.

"Людям, які починають давати поради, потрібно розуміти, що потрібно жити в наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — продовжив Олексій Данілов.

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Нагадаємо, 31 серпня повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році, якщо він все ж таки відбудеться. Також було висловлено готовність протистояти будь-кому, хто спробує змінити законодавство, щоб провести вибори.