"Потрібно поставити Росію на місце": Подоляк закликав Захід забезпечити Україну зброєю

Радник глави ОП закликав Захід перестати "пестити вразливе его Путіна" і продовжувати війну. Замість цього потрібно дати Україні зброю, щоб поставити Росію на місце.

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Сьогоднішня Росія — це не більше ніж роздутий міф, що існує у свідомості на руїнах Російської імперії та Радянського Союзу. Це мафіозна держава, вирощена Заходом, розбещена чвертю століття незліченних багатств, влади і всіляких земних задоволень. Так охарактеризував Росію, яка розв'язала війну в Украні, радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Це величезна ресурсна країна, яка відчуває екзистенціальну кризу власної ідентичності і опинилася в глухому куті розвитку", — заявив Подоляк.

Радник глави ОП назвав "смертельну нудьгу від настільки тривалого перебування при владі" єдиною причиною, через яку "путінська еліта підсіла на голку геополітики, заграючи з травмами розвалу СРСР".

Подоляк зазначив, що коли Захід відповість собі на запитання, чому війна в Україні взагалі стала можливою, йому доведеться переглянути свою політику за останні 20 років.

Радник підкреслив, що політику завжди визначають люди. Він назвав російську політичну еліту "боягузливою і понтовитою публікою", яка "живиться страхом, сумнівами і нерішучістю Заходу"

"Як усяка нечисть боїться світла, так і Москва завжди відступає перед будь-якою силою і рішучою відсіччю", — написав Подоляк, зазначивши, що минуле змінити не можна, але з нього можна зробити висновки.

Звертаючись до Заходу, Подоляк закликав перестати "надувати пустушок і пестити вразливе его Путіна", тому що це тільки продовжує війну. На думку радника, єдиний вірний шлях — вказати Росії на її місце поставками зброї.

Нагадаємо, Михайло Подоляк назвав Росію "фабрикою понтів" і пояснив, чому західні експерти часто помиляються у своїх прогнозах.

Раніше в Офісі президента заявили, що РФ стала проблемою для всього людства і Захід повинен забезпечити програш Путіна.