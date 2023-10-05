Туреччина запланувала зустріч щодо миру в Україні: РФ не запрошують, — Bloomberg

Зустріч попередньо запланована на кінець жовтня в Стамбулі. Учасники обговорюватимуть ідеї досягнення миру в Україні.

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Влада Туреччини ініціювала проведення у Стамбулі великої міжнародної зустрічі щодо обговорення миру в Україні. Про це пише Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Подія попередньо запланована на кінець цього місяця в Стамбулі. За даними агентства, на зустрічі обговорюватимуться "шляхи досягнення довгострокового миру в Україні". Також на порядку денному планують обговорити мирний план президента України Володимира Зеленського та наміри Києва провести у 2023 році глобальну зустріч для обговорення цієї ініціативи.

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Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, зокрема, представники США. Білий дім ще не визначився, хто саме від них братиме участь.

Росія на зустріч не запрошена і раніше засудила попередні зустрічі як нелегітимні. Також невідомо, чи направить свого представника влада Китаю.

Нагадаємо, що в США тривають політичні розбірки , які можуть негативно вплинути на підтримання України. Підтримання України в Конгресі неухильно зменшується навіть серед тих республіканців, які раніше дуже активно підтримували Київ.

Раніше повідомлялося, що республіканці у США готові використати Україну, щоб довести ситуацію до катастрофи. Ситуація з ухваленням американського бюджету показала, що Україна буде ставати заручницею і слід очікувати скептицизм та навіть антиукраїнську риторику в США.