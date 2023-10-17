Україна готова співпрацювати з майбутнім спікером Палати представників США, — Кулеба

За словами міністра закордонних справ, ситуація з обранням спікера Палати представників — це просто черговий момент, який потрібно вирішити в інтересах України.

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Україна готова розвивати співпрацю з майбутнім спікером Палати представників США. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

"Кого б не обрали спікером, ми будемо з ним працювати, і будуть ухвалюватися необхідні рішення", — зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба також підкреслив, що ситуація, пов'язана з вибором спікера Палати представників, являє собою лише ще один важливий момент, який необхідно вирішити в інтересах України.

Згідно з його заявою, "апокаліптичні настрої" щодо попереднього спікера Палати представників, Кевіна Маккарті, не підтвердилися, оскільки внаслідок системної роботи, включно із зустріччю з президентом України, він підтримав додавання додаткового фінансування до загального бюджету США на поточний рік.

"Тобто з усіма можна працювати", — додав він.

Нагадаємо, що 4 жовтня спікер Палати представників США Маккарті був відправлений у відставку. Уперше в історії США спікера Палати представників відсторонили від посади за допомогою ухвалення резолюції про його відсторонення.

Також ЗМІ повідомляли, що допомога США Україні може залежати від того, хто займе місце Маккарті. За словами журналістів, деякі з можливих кандидатів є активними прихильниками підтримання Києва, проте частина з них категорично проти продовження допомоги.