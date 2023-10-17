Украина готова сотрудничать с будущим спикером Палаты представителей США, – Кулеба

По словам министра иностранных дел, ситуация с избранием спикера Палаты представителей – это просто очередной момент, который нужно решить в интересах Украины.

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Украина готова развивать сотрудничество с будущим спикером Палаты представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Кого бы ни избрали спикером, мы будем с ним работать, и будут приниматься необходимые решения", – отметил министр иностранных дел.

Кулеба также подчеркнул, что ситуация, связанная с выбором спикера Палаты представителей, представляет собой лишь еще один важный момент, который необходимо решить в интересах Украины.

Согласно его заявлению, "апокалиптические настроения" относительно предыдущего спикера Палаты представителей, Кевина Маккарти, не подтвердились, поскольку в результате системной работы, включая встречу с президентом Украины, он поддержал добавление дополнительного финансирования в общий бюджет США на текущий год.

"То есть со всеми можно работать", – добавил он.

Напомним, что 4 октября спикер Палаты представителей США Маккарти был отправлен в отставку. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности посредством принятия резолюции об его отстранении.

Также СМИ сообщали, что помощь США Украине может зависеть от того, кто займет место Маккарти. По словам журналистов, некоторые из возможных кандидатов являются активными сторонниками поддержки Киева, однако часть из них категорически против продолжения помощи.