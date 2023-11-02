Шойгу не має політичних амбіцій у РФ та не займе місце Путіна, — експерти

Минулого року Сергія Шойгу визнали другим за популярністю політиком після Володимира Путіна. Але за словами військового експерта Івана Ступака, Шойгу вважається найбільш лояльним щодо чинного президента РФ.

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Політичні експерти вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу є найбільш лояльним до Путіна та готує політичні інтриги з Китаєм. Про це вони розповіли Фокусу для матеріалу "Шойгу миротворець. Чому російський міністр оборони почав шукати миру в Україні".

"Шойгу надзвичайно лояльний до Путіна політик, він би не говорив від себе нічого такого, якби йому не дали та то "зелене світло". Тема переговорів і відносин з Заходом є вотчиною Сергія Лаврова, я так думаю, що тепер до дипломатії підключили ще й військову дипломатію", — пояснює Фокусу військовий експерт Іван Ступак.

В липні 2022 року російська Левада центр назвала Шойгу другим за популярністю політиком в Росії(перше місце за Путіним) Заяву про мирні переговори Шойгу зробив у Китаї, саме в ті дні, коли в мережі обговорювали "чергову смерть Путіна". В свою чергу, це дало привід для конспірологічних теорій про те, що Шойгу готується зайняти крісло російського лідера, за чим і полетів домовлятися у Пекін.

Проте, на думку фахівців, ці чутки радше націлені на внутрішнього російського споживача, щоб дослідити настрої суспільства перед майбутніми виборами президента. В свою чергу, Шойгу ніколи не мав політичних амбіцій та є найбільш лояльним до Путіна в його оточені.

На думку Олега Лісного, не варто також шукати конспірології в битві міфічних башт Кремля, якби там дійсно щось відбувалося, то про це ніхто б не озвучував.

"Шойгу не може бути самостійною політичною фігурою, після всього того, що відбувається в Росії, лише уявіть, як він може почати свою гру у не боятися за своє життя в подальшому", — говорить він.

Нагадаємо, за словами Шойгу, Росія готова до переговорів із Заходом щодо України "на реалістичних засадах". Глава оборонного відомства РФ зазначив, що переговорам перешкоджає позиція Заходу, в основі якої — бажання завдати Росії стратегічної поразки.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Шойгу миротворець. Чому російський міністр оборони почав шукати миру в Україні". Після Путіна та Лаврова за справу взявся Шойгу, який закликав Захід до врегулювання "української кризи" та обговорення подальшого повоєнного співіснування.