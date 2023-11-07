Порушать Конституцію: у Раді сумніваються, що вибори під час війни будуть легітимними

За словами нардепа Федора Веніславського, через те, що багато українців проживають на тимчасово окупованих територіях і за кордоном, забезпечити їх виборчим правом неможливо.

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Вибори президента України в період воєнних дій можуть спричинити непримиренну розбіжність із принципами конституційного виборчого права, а отже, їхні результати можуть викликати сумніви щодо легітимності обраного в таких умовах президента. Про це повідомив представник президента у Верховній Раді, нардеп від Слуги народу Федір Веніславський у коментарі виданню LIGA.net.

"Існують стовідсоткові підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час дії воєнного стану", — сказав він.

Веніславський висловлює думку, що в період воєнного стану буде складно гарантувати дотримання конституційних принципів виборчого права.

По-перше, питання в українцях, які проживають на тимчасово окупованих територіях, по-друге — в українцях, які виїхали за кордон і не повернулися в Україну.

За словами нардепа, в обох випадках забезпечити реалізацію виборчого права для перерахованих груп людей "дуже складно".

Веніславський підкреслив, що проведення президентських виборів під час війни може призвести до порушення свободи передвиборчої агітації, обмеження свободи діяльності ЗМІ, політичних партій, а також створення несприятливих умов для безпеки життя і здоров'я та інших подібних аспектів.

"Конституційні засади виборчого права закріплені в розділі 3 Конституції України. Тому недотримання тих конституційних принципів дає стовідсоткові підстави для того, щоб сумніватися в легітимності наступного президента, хто б ним не був", — сказав він.

Вибори 2024 в Україні — що варто знати

Чергові вибори Президента України за законом мають відбутися 2024 року. Перший тур — 31 березня, другий (у разі призначення) — 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вперше допустив можливість проведення виборів в Україні під час війни. Для цього має бути забезпечена безпека виборців.

За словами глави держави, Верховна Рада має вирішити всі завдання, щоб гарантувати безпечний доступ до місць голосування. Він зазначив, що українські громадяни мають голосувати, не наражаючись на атаки.

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися", — сказав Зеленський.

Також у президента є питання щодо того, як бути з тимчасово окупованими територіями та їхніми жителями. "Усі українці на окупованих територіях дуже важливі, — сказав він. — Але щодо тих, хто 24 лютого потрапив під окупацію — що робити, перш за все, з ними?". Ще необхідно забезпечити можливість для волевиявлення українських захисників, оскільки "вони відстоюють права людей, а самі не матимуть права голосувати". На виборах мають бути присутні спостерігачі, але питання про те, "як вони будуть в окопах", залишається відкритим.