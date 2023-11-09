"Чіткого сценарію немає": у ЄС не виключають, що процедуру вступу для Києва можуть змінити

На думку дипломата Катаріни Матернової, для розширення Євросоюзу за рахунок Києва є політична воля, але поки що немає готовності в обох сторін.

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Представник Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова пояснила, що процедуру вступу України до ЄС коригуватимуть у процесі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова посла на пресконференції в Києві 9 листопада.

Матернова заявила, що Євросоюз може змінити процедуру за умови, що таке бажання буде і з боку ЄС, і з боку України. На думку посла, зараз така політична воля є.

"У питанні розширення Євросоюзу немає формули. Тут потрібні два елементи. Перший — це політична воля, другий — здатність обох сторін до розширення. І коли одного з елементів немає — тоді й виникають проблеми", — пояснила вона.

Катаріна Матернова нагадала, що за останні 10 років до Євросоюзу не приєдналася жодна держава. Останнім розширенням ЄС був вступ Хорватії у 2013 році. Такий тривалий період без вступу нових членів був першим в історії ЄС. На думку посла, причина цього — відсутність "апетиту до розширення".

За словами посла, цей період закінчився з початком війни в Україні. Багато країн-членів ЄС кардинально змінили позицію щодо вступу нових членів і підтримують розширення союзу. Цей "голод", що з'явився, дає можливість гнучко підійти до процедури вступу України до ЄС.

"Немає жодних "звичних правил", коли йдеться про роль України в розширенні ЄС. Ви встановлюєте світові рекорди, як це було з подачею опитувальника у 2022 році", — зазначила Матернова.

При цьому посол підкреслила, що другий елемент — готовність сторін до розширення — також важливий і необхідний. На її думку, досягти здатності Євросоюзу до розширення буде непростим завданням.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що Україні немає місця в ЄС, бо "там немає свободи слова". За словами угорського дипломата Петера Сійярто, прийняття України до Євросоюзу призведе до появи війни всередині європейської спільноти, що є небажаним для всіх.

Раніше Фокус писав, що на Україну після вступу до ЄС чекають квоти, бюрократія і хвиля мігрантів. Київ очікує на старт переговорів про вступ до ЄС. На шляху до Євросоюзу доведеться отримати згоду всіх 27 країн-членів і не поступитися національними інтересами.