"Зеленський не тримається за владу": в ОП розповіли про можливість проведення виборів (відео)

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, президент готовий до проведення виборів, однак для цього потрібно виконати чотири умови, серед яких підтримка партнерів.

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Вибори в Україні під час воєнного стану можуть відбутися, але для цього мають бути виконані певні умови та потрібна допомога партнерів. Про це в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

На запитання журналістки про те, чи хотів би він проведення виборів, Андрій Єрмак відповів, що не думає про це. Також він зазначив, що Володимир Зеленський не тримається за владу та за можливості готовий до проведення виборів.

"Всі мої думки сьогодні про те, як нам перемогти. Мені дуже імпонує і я дуже поважаю позицію президента, тому що він дійсно людина, яка не тримається за владу. Він не буде використовувати війну для того, щоб знаходитися при владі і не давати можливість демократичним виборам", — сказав керівник ОП.

Єрмак також сказав, що немає ніяких розмов, які можна було б сприймати підштовхуванням до виборів. Однак пояснив, що ставлять різні питання й наводять різні досвіди, до прикладу проведення виборів під час війни Америкою.

Він наголосив на позиції Володимира Зеленського, а саме про виконання чотирьох умов, за яких можна проводити вибори. Власне, йдеться про визнання світом цих виборів демократичними, про можливість віддати свій голос захисниками на фронті та українцями, які тимчасово виїхали за кордон.

Окрім того, керівник ОП сказав, що у сьогоднішніх умовах держава не готова витрачати кошти, які потрібні для купівлі зброї та підтримки економіки, на проведення виборів.

"Якщо сьогодні наші партнери до нас прийдуть і скажуть, що готові допомогти вирішити всі ці чотири питання, влада в особі президента готова сьогодні… [до проведення виборів – ред.]", — зазначив Андрій Єрмак.

Вибори в Україні: що відомо

Про можливість проведення виборів, які мали б відбутися за графіком весною 2024 року, у жовтні заговорив президент України Володимир Зеленський. Тоді він заявив, що для цього потрібно забезпечити безпеку виборців.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, проведення виборів вимагають чимало коштів, однак не відкинув можливість їх проведення. Він сказав, що фінансування армії є більш пріоритетним на сьогодні, ніж фінансування проведення виборів.

Також наприкінці жовтня Київський міжнародний інститут соціології опублікував результати соцопитування, згідно з якими абсолютна більшість українців, а саме 81% опитаних, вважають, що вибори в Україні необхідно проводити після завершення війни.

Варто зазначити, що нещодавно чутки про проведення виборів прокоментували у Центральній виборчій комісії. Так наголосили, що для проведення виборів під час потрібно внести зміни у законодавство, адже чинне не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану.

Нагадаємо, Андрій Єрмак розповів, що наразі ніхто не може сказати, коли закінчиться війна в Україні. Однак пояснив, що Україна "пробігла" вже 70%, а попереду – найскладніше.

Також 8 листопада він повідомив, що війна між Україною та Росією не завершиться мирними переговорами, Україна не піде на поступки РФ і не віддасть під її контроль тимчасово окуповані території.