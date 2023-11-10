Захід спекулюватиме темою проведення виборів в Україні, — експерт

Будь-яке рішення щодо проведення чи не проведення виборів в України наштовхнеться на критику політиків, розповів експерт.

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Західні проросійські політики активізувалися на темі українських виборів. У майбутньому робота пропаганди підсилиться. Про це в коментарі Фокусу розповів експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього Ігор Попов у матеріалі "Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході".

На думку Попова, заяву представника Держдепа США Веданта Пателя варто розглядати як певну завуальовану відповідь республіканцям з табору трампістів, так звана група MAGA.

"Йдеться про закиди, мовляв, адміністрація Байдена допомагає Україні, а там не збираються проводити законні вибори, що мають відбутися в строк. При цьому ситуацію розхитували б в будь-якому випадку — провели б ми вибори, вони б сказали, що ці вибори незаконні та не мають нічого спільного з демократичними виборами, якщо не проведемо – то говоритиму, про зловживання під час їхнього проведення. Я думаю, що цю заяву варто розглядати саме під таким кутом. Зараз на Заході політики активізуються на цій темі, ми вже чули щось подібне від Рамасвамі та Сіярто, далі ця карта буде розігруватися ще більше, окремі політики будуть спекулювати. Можна стовідсотково прогнозувати, що РФ візьметься за тему виборів в Україні, а після проведення своїх, у березні, ще більше підсилить пропагандистську роботу", — говорить він Фокусу.

Ця заява Держдепу гарна тим, що засвідчує консенсус від міжнародних партнерів України щодо проведення виборів під час війни. До внутрішнього українського консенсусу про неправильність проведення виборів додалася ще й міжнародна підтримка та розуміння ситуації.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Демократія без виборів. Чи стане проведення голосування в Україні предметом спекуляцій на Заході".