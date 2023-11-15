Є загрози: експерт назвав ризики членства України в НАТО без контролю над усією територією

За словами Вадима Трюхана, Київ прагне до вступу в Альянс і готовий стати його частиною якомога швидше. При цьому, від кінцевої мети у вигляді територіальної цілісності відмовлятися не можна в жодному разі.

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Ідея колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена про приєднання України до Альянсу в межах підконтрольних нині уряду України територій, може бути втілена в життя. При цьому є одне суттєве "але". Про це в коментарі Фокусу сказав експерт-міжнародник, колишній директор Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України Вадим Трюхан.

За його словами, Україна має продемонструвати те, що не збирається в жодному разі відмовлятися від своєї кінцевої мети — територіальної цілісності. Навіть якщо опиниться в НАТО до цього.

"З одного боку, ідея непогана — Україна повинна увійти в НАТО. Якби Україна в короткостроковій перспективі стала б членом НАТО, то для нас це був би серйозний позив. Україна була б захищеною від зовнішньої агресії, а також наближеною до всіх західних стандартів, це б стало каталізатором для всіх процесі розвитку держави", — каже він.

Але може бути і негатив.

"Якщо почнуться торги: в обмін на вступ до НАТО ви повинні відмовитися від територій, які перебувають під тимчасовою окупацією. Наразі в Україні навряд чи знайдеться притомний політик, партія або група людей, які погодилися б на таку угоду", — додає експерт.

Тому на цьому етапі Україні треба чітко артикулювати свою позицію: Україна прагне до НАТО, готова стати членом якнайшвидше, але водночас за жодних умов не відмовиться від своєї мети — відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, відповідно до норм міжнародного права, тобто станом на 1991 рік.

Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен нещодавно припустив, що можна приєднати Україну до НАТО в межах підконтрольних нині Уряду України територіях.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "За прикладом Німеччини. Чому вступ України до НАТО не має бути обміном територій".