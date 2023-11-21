Зеленський у День свободи та гідності заявив про остаточний вибір українців (відео)

На зустрічі з президенткою Молдови керівник держави обговорив безпекові питання, розширення українського експорту територією сусідньої країни, транскордонну співпрацю та спільні енергетичні виклики.

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Українці остаточно визначилися з майбутнім та прагнуть прискорити процес євроінтеграції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Керівник держави провів зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду. Він назвав проведення заходу символічним, оскільки 21 листопада 10 років після того, як українці остаточно визначилися зі своїм майбутнім.

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На зустрічі обговорили безпекові питання, розширення українського експорту територією Молдови й транскордонну співпрацю, спільні енергетичні виклики, які постають перед нашими країнами. Питання європейської інтеграції також було основним.

"Дякую за підтримку!" – йдеться у дописі.

В Києві у десяту річницю Революції Гідності прибула президентка Молдови Мая Санду та президент Європейської ради Шарль Мішель. З його слів, це саме той символізм, який потрібен зараз. Бо успіх України на європейському шляху – це успіх і для наших сусідів.

"Віримо, що і Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч", – наголосив керівник держави.

День гідності та свободи в Україні

Щороку 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. В цей день згадують події Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Президент України Петро Порошенко у листопаді 2014 року підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи. У ньому йдеться про те, що дату встановлено з метою твердження в Україні ідеалів свободи і демократії. Цей день вважається пам'ятною датою, яка вшановує патріотизм, сміливість та мужність українців, що відстоювали цінності свободи, вибору народу та демократії щодо європейського розвитку держави. Дата є символом творення новітньої історії держави та пам'ятною для багатьох українських громадян.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський заявив, що без допомоги Заходу Україна програє у війні. З його слів, після окупації України війська РФ вирушать воювати з НАТО.