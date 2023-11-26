"Відповідальності не буде": у Зеленського розповіли, для чого Путіну переговори (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у Кремлі хочуть домогтися певного закінчення війни, щоб не було жодного покарання за злочини.

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Російська Федерація не бажає починати переговори з Україною. Представники Кремля хочуть капітулятивного закінчення війни на свою користь. Таку думку озвучив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, президент Володимир Путін і його підлеглі регулярно говорять про необхідність дипломатії, однак робиться це з однієї причини — вони не хочуть відповідати перед законом за скоєні воєнні злочини.

"Щойно ти починаєш вести переговори, значить, ти війну не програв. Значить, юридичної відповідальності для Російської Федерації не буде, не буде репараційних виплат, міжнародних трибуналів. Тобто буде далі існувати цей уповільнений процес знищення України під егідою якогось переговорного процесу", — заявив Михайло Подоляк.

Водночас Москва продовжить вкладати гроші в мілітарні технології і поводитися агресивніше на зовнішніх ринках. Найголовніше, вважає радник голови ОП, що це дасть змогу Путіну не брати на себе відповідальність за все те, що відбувалося з його вини в Україні багато років. У цьому і є справжній мотив Кремля.

У зв'язку з цим політичним елітам Заходу потрібно відповідальніше підходити до цього процесу, адже 2014 року вони не бачили проблеми в окупації Криму і Донбасу, а це закінчилося повномасштабною війною в Європі і крахом міжнародного права.

"Росія хоче капітулятивного закінчення війни на свою користь. Грубо кажучи, Україна має визнати за Росією захоплені території, Україна має визнати відсутність воєнних злочинів, Україна має відмовитися від репараційних претензій до Росії. Ось що хоче Російська Федерація", — продовжує Подоляк.

Україна ж готова до переговорів тільки за однієї умови — повне виведення російських військ за межі нашої країни.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що США та Німеччина хочуть змусити Україну вести переговори з РФ. За даними журналістів, Берлін і Вашингтон планують постачати Києву озброєння саме в тих кількостях, щоб українська армія була здатна утримувати нинішній фронт, але не звільнити окуповані РФ території.