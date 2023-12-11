США доведуть, що російська армія викрадала та катувала цивільних в Україні, — експерт

Американські слідчі можуть спробувати встановити відповідальність не лише окремих представників армії РФ, а їх вищих командирів.

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Після оголошення підозри чотирьом особам, які воюють в Україні на боці армії РФ, через викрадення та катування громадянина США, Україна може більш переконливо говорити про російську практику затримання та утримання цивільних мешканців. Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат, експерт Медійної ініціативи за права людини Андрій Яковлєв у матеріалі "Довічний термін. Мін'юст США вперше в історії висунув обвинувачення російським військовим".

"Фактично незалежний орган — Міністерство юстиції США може описати та встановити російську практику затримання цивільних під час окупації. Тоді відома нам практика буде підтверджуватися не тільки українськими інстанціями та правозахисними організаціями, а й судовою системою країни, якій довіряють у світі. Як наслідок — більше людей у демократичних країнах дізнаються про те, що відбувається на території України", — говорить Фокусу Яковлєв.

Також американські слідчі можуть спробувати встановити відповідальність не лише окремих представників армії РФ, а їх вищих командирів.

Нагадаємо, США підготували обвинувачення громадянам РФ на днях, повідомив генеральний прокурор та міністр юстиції США Меррік Гарланд. Йдеться про те, що під час окупації Херсонської області у селі Милове навесні 2022 року російські військові викрали громадянина США, тримали його десять днів, жорстоко катували. Причетними до цього епізоду вважають чотирьох представників армії Росії — Сурена Мкртчяна, Дмитра Будника, а також Валерія та Назара. Їх оголошено у міжнародний розшук. У разі доведення вини їм загрожує максимальне покарання — довічне ув'язнення.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Довічний термін. Мін'юст США вперше в історії висунув обвинувачення російським військовим".