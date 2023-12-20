Розділені на дві групи: ЗМІ з'ясували, скільки радників у Зеленського (документ)

За словами журналістів, в Офісі президента поділилися повним списком радників глави держави. Половина з них працює на громадських засадах, а друга половина отримує зарплату.

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У президента України Володимира Зеленського 10 радників, які розбиті на дві групи: штатних і позаштатних. Про це пише NV з посиланням на свої джерела в Офісі президента.

Зазначається, що у президента п'ять уповноважених радників. Серед них:

Вадим Свириденко — з питань реабілітації учасників бойових дій;

Тетяна Ломакіна — з питань безбар'єрності;

Ольга Будник — з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки і спорту;

Дар'я Герасимчук — з прав дітей та дитячої реабілітації;

Альона Вербицька — з питань забезпечення прав захисників України.

За словами журналістів, в Офісі президента не розкрили точної інформації про зарплати цієї категорії радників. Лише зазначили, що їхня плата визначається постановою Кабінету міністрів. Вдалося з'ясувати, що радники президента мають отримувати приблизно 23 тисячі гривень на місяць. У цю суму не враховані жодні бонуси

Також у матеріалі йдеться, що позаштатних радників у Зеленського також п'ять:

Ендрю Мак — керівник офісу української юридичної фірми Asters у Вашингтоні;

Сергій Трофімов — колишній перший заступник керівника ОП (2019-2020 роки);

Олег Устенко — економіст, член Національної інвестиційної ради;

Юрій Костюк — колишній заступник голови ОП (2019-2021 роки);

Михайло Радуцький — голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Видання пише, що в Офісі президента заявили, що позаштатні радники працюють на громадських засадах і заробітної плати не отримують.

Список радників Зеленського Фото: nv.ua

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповів, чи завершиться війна в Україні у 2024 році. Президент під час відповіді на запитання журналістів за підсумками 2023 року зазначив, що думки командирів в армії щодо завершення війни можуть відрізнятися від реальної ситуації.