Перемога на морі. Як Україні вдалося повернути свій контроль в Чорноморському регіоні

Дії України в Чорному морі вже назвали головною перемогою у війні з РФ у 2023 році. Фокус дізнавався, за рахунок чого вона вдалася та які є можливості на майбутнє.

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Президент Володимир Зеленський порівняв відкриття авіаційного сполучення в аеропорту Бориспіль з Чорним морем.

"Бориспіль — це як Чорне море. Його відкриття — це перемога української ППО. Це говоритиме про те, що Україна перемагає. Це дуже серйозний та потужний економічний крок", — сказав президент під час підсумкової прес-конференції.

Він також подякував ГУР Міноборони та Військово-морським силам за таку важливу перемогу на Чорному морі. В кінці листопада 2023 року Зеленський вже розповідав, що Україні вдалося перехопити ініціативу в Чорному морі та забезпечити такий стан, який зараз дає змогу працювати морським експортним коридорам. Таку заяву Зеленський зробив під час саміту Парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва.

Власними силами

Зерновий коридор розпочав свою роботу наприкінці літа, завдяки йому вдалося налагодити вивезення збіжжя з України, після того, як РФ відмовилася продовжувати так звану "зернову угоду". На сьогодні зерновий коридор функціонує на повну силу, хоч і не без труднощів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко згадує, що цьому передував тривалий поетапний процес, що дозволив вигнати російський флот з Севастополя до Новоросійська.

"Їхні кораблі й катери перестали виходити далеко в море та заважати цивільному і комерційному судноплавству. Крім того, далеко не факт, що їм не доведеться забиратися з Новоросійська далі", — говорить експерт Фокусу.

Протикорабельна ракета "Нептун" стала одним з засобів звільнення свободи судноходства в західній частині Чорного моря Фото: wikipedia.org

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснює, що отримати доступ до вільного використання акваторії Чорного моря дозволили протикорабельні ракети "Нептун" та "Гарпун", знищення системи спостереження та раннього виявлення та використання морських безпілотників.

"Україна має протикорабельні ракети, які підтвердили свою дієвість та ефективність. На флоті це озброєння вважають такою собі зброєю стримування. Нам вдалося зруйнувати систему спостереження ворога. Нагадаю, це засоби спостереження і контролю, що розміщалися та "вишках Бойка", острові Зміїний, частково на мисі Тарханкут. Можливо, ми вже маємо там і свої "очі", — розповідає він Фокусу.

Коридор в акваторії Чорного моря, за допомогою якого вдалося забезпечити вивезення українського збіжжя на зовнішні ринки Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Експерт додає, що ракетні удари по командним пунктам та військово-морським базам противника та атаки морськими дронами призвели до того, що кораблі ЧФ РФ довелося розосередити в східній частині Чорного моря. Але загрозу не ліквідовано, вони й досі можуть виконувати завдання за призначенням, хоча й для цього ризики ростуть.

Від початку вересня 2023 року Силам оборони вдалося знищити або пошкодити досить солідну кількість кораблів ворога. Варто згадати про російський ракетний корабель "Самум", атакований морським дроном, катери класу "Серна" разом з екіпажем та бронетехнікою. 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Трохи згодом під удар потрапив суднобудівний завод "Залив" у Керчі, де саме знаходився малий ракетний корабель "Аскольд" — носій крилатих ракет сімейства "Калібр". На фоні літнього контрнаступу, який не приніс очікуваних результатів, західні аналітики назвали дії України в Чорному морі головною перемогою в 2023 році.

Росія повертає ракетоносії в Чорне море

20 грудня, вперше після тривалої перерви, на бойове чергування в Чорне море вийшов російський ракетоносій. До цього часу вони перебували або в пунктах базування, або на військово-морській базі в Новоросійську, подалі від загрози українських морських дронів. На думку опитаних Фокусом експертів, цей вихід не означає, що противник зумів оминути загрозу українського морського безпілотного флоту та може вільно почуватися у відкритому морі. За словами Лакійчука, такий крок, скоріш за все, повʼязаний зі зміною російської тактики застосування ракетних ударів по території України. Якщо раніше ми спостерігали, що пуски ракет з кораблів та катерів відбуваються в комплексі з атакою стратегічною авіацією, то зараз ворог перейшов до тактики балістичних ракет та безпілотників. Експерт зауважує, що на чергування вийшов все ж таки не надводний корабель чи катер, а підводний човен.

Підбитий, а згодом затоплений, флагман ЧФ РФ ракетний крейсер "Москва". Флот залишився без головного корабля та змушений ховатися в портах Новоросійська Фото: Скриншот з відео

"На бойове чергування вийшов підводний човен "Варшавʼянка". В цьому є свої плюси і мінуси. Щодо плюсів, то субмарина має на озброєнні від чотирьох до шести крилатих ракет, на відміну від корветів та фрегатів, де їхня кількість сягає 8-16 ракет. Мінус в тому, що ми не можемо спостерігати їхній вихід в позиційний район, а сили ППО можуть фіксувати пуски ракет лише в момент їхнього виходу на траєкторію польоту", — пояснює Лакійчук.

За його словами, російське командування також може надати наказ атакувати Україну і зі східної акваторії Чорного моря, операційна дальність крилатих ракет це дозволяє.

Перспективи розвитку ВМС України

В новій стратегічній концепції Альянсу Чорне море мало не вперше визначено регіоном геополітичного значення. На рівні ініціативи українська сторона запропонувала НАТО зробити Чорне море своїм внутрішнім, як це вже сталося в Балтійському морі. Фокус вже розповідав, що увага морських країн — членів НАТО поступово повертається до Чорноморського регіону. Наприкінці жовтня 2023 року стало відомо, що три країни-члени НАТО обговорюють створення спеціального підрозділу для очищення Чорного моря від мін, які потрапляють у їхні територіальні води через російську агресію проти України. За даними Bloomberg, йдеться про Туреччину, Румунію та Болгарію. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Україна разом з партнерами Альянсу готується до протимінної діяльності в регіоні.

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Атака з моря. Чи здатні українські дрони-камікадзе вигнати з Чорного моря російський флот

13 грудня стало відомо про створення Морської коаліції Великої Британії та Норвегії для підтримки Військово-морських сил України, а також здобуття переваги в Чорному морі. Першим кроком стала передача двох мінних тральщиків Sandown, кілька десятків амфібій Viking та швидкісних човнів. Крім того, днями очікується підписання десятирічного пакту про безпеку між Великою Британією та Україною.

Британські мінні тральщики класу Sandown мають забезпечити очищення акваторії Чорного моря від російських мін Фото: Royal Navy

Олександр Коваленко нагадує, що ми ще до початку повномасштабного вторгнення РФ мали низку домовленостей з Великою Британією з питань флоту. Тоді йшлося про спільне виробництво малих ракетних катерів, а Об’єднане Королівство передало нам мінні тральщики Sandown. Також варто згадати про кредит в розмірі 1,6 млрд фунтів на будівництво восьми ракетних катерів.

"У нас є спільні проєкти з підготовки українських морських екіпажів, морських офіцерів, таким чином відбудеться поетапна інтеграція ВМСУ до спільних стандартів з НАТО. Норвегія хоч і не має такого потужного флоту, як Велика Британія, але володіє розвиненими технологіями в кораблебудуванні, морському озброєнні та ракетній техніці. В сумі ця співпраця дозволить суттєво підсилити ВМСУ. Але все це буде лише після закінчення війни", — говорить Коваленко.

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