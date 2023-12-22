Победа на море. Как Украине удалось вернуть свой контроль в Черноморском регионе

Действия Украины в Черном море уже назвали главной победой в войне с РФ в 2023 году. Фокус узнавал, за счет чего она удалась и какие есть возможности на будущее.

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"Борисполь — это как Черное море. Его открытие — это победа украинской ПВО. Это будет говорить о том, что Украина побеждает. Это очень серьезный и мощный экономический шаг", — сказал президент во время итоговой пресс-конференции.

Он также поблагодарил ГУР Минобороны и Военно-морским силам за такую важную победу на Черном море. В конце ноября 2023 года Зеленский уже рассказывал, что Украине удалось перехватить инициативу в Черном море и обеспечить такое состояние, которое сейчас позволяет работать морским экспортным коридорам. Такое заявление Зеленский сделал во время саммита Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества.

Собственными силами

Зерновой коридор начал свою работу в конце лета, благодаря ему удалось наладить вывоз зерна из Украины, после того, как РФ отказалась продолжать так называемую "зерновую сделку". На сегодня зерновой коридор функционирует в полную силу, хотя и не без трудностей. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко вспоминает, что этому предшествовал длительный поэтапный процесс, позволивший выгнать российский флот из Севастополя в Новороссийск.

"Их корабли и катера перестали выходить далеко в море и мешать гражданскому и коммерческому судоходству. Кроме того, далеко не факт, что им не придется убираться из Новороссийска дальше", — говорит эксперт Фокуса.

Противокорабельная ракета "Нептун" стала одним из средств освобождения свободы судоходства в западной части Черного моря Фото: wikipedia.org

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объясняет, что получить доступ к свободному использованию акватории Черного моря позволили противокорабельные ракеты "Нептун" и "Гарпун", уничтожение системы наблюдения и раннего обнаружения и использование морских беспилотников.

"Украина имеет противокорабельные ракеты, которые подтвердили свою действенность и эффективность. На флоте это вооружение считают неким оружием сдерживания. Нам удалось разрушить систему наблюдения врага. Напомню, это средства наблюдения и контроля, которые размещались на "вышках Бойко", острове Змеиный, частично на мысе Тарханкут. Возможно, мы уже имеем там и свои "глаза", — рассказывает он Фокусу.

Коридор в акватории Черного моря, с помощью которого удалось обеспечить вывоз украинского зерна на внешние рынки Фото: Andrii Klymenko/Facebook

Эксперт добавляет, что ракетные удары по командным пунктам и военно-морским базам противника и атаки морскими дронами привели к тому, что корабли ЧФ РФ пришлось рассредоточить в восточной части Черного моря. Но угроза не ликвидирована, они до сих пор могут выполнять задачи по назначению, хотя и для этого риски растут.

С начала сентября 2023 года Силам обороны удалось уничтожить или повредить достаточно солидное количество кораблей врага. Стоит вспомнить о российском ракетном корабле "Самум", атакованном морским дроном, катере класса "Серна" вместе с экипажем и бронетехникой. 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Чуть позже под удар попал судостроительный завод "Залив" в Керчи, где как раз находился малый ракетный корабль "Аскольд" — носитель крылатых ракет семейства "Калибр". На фоне летнего контрнаступления, которое не принесло ожидаемых результатов, западные аналитики назвали действия Украины в Черном море главной победой в 2023 году.

Россия возвращает ракетоносители в Черное море

20 декабря, впервые после длительного перерыва, на боевое дежурство в Черное море вышел российский ракетоноситель. До этого времени они находились либо в пунктах базирования, либо на военно-морской базе в Новороссийске, подальше от угрозы украинских морских дронов. По мнению опрошенных Фокусом экспертов, этот выход не означает, что противник сумел обойти угрозу украинского морского беспилотного флота и может свободно чувствовать себя в открытом море. По словам Лакийчука, такой шаг, скорее всего, связан с изменением российской тактики применения ракетных ударов по территории Украины. Если раньше мы наблюдали, что пуски ракет с кораблей и катеров происходят в комплексе с атакой стратегической авиацией, то сейчас враг перешел к тактике баллистических ракет и беспилотников. Эксперт отмечает, что на дежурство вышел все же не надводный корабль или катер, а подводная лодка.

Подбит, а впоследствии затоплен, флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Флот остался без главного корабля и вынужден прятаться в портах Новороссийска Фото: Скриншот из видео

"На боевое дежурство вышла подводная лодка "Варшавянка". В этом есть свои плюсы и минусы. Что касается плюсов, то субмарина имеет на вооружении от четырех до шести крылатых ракет, в отличие от корветов и фрегатов, где их количество достигает 8-16 ракет. Минус в том, что мы не можем наблюдать их выход в позиционный район, а силы ПВО могут фиксировать пуски ракет только в момент их выхода на траекторию полета", — объясняет Лакийчук.

По его словам, российское командование также может отдать приказ атаковать Украину и из восточной акватории Черного моря, операционная дальность крылатых ракет это позволяет.

Перспективы развития ВМС Украины

В новой стратегической концепции Альянса Черное море едва ли не впервые определено регионом геополитического значения. На уровне инициативы украинская сторона предложила НАТО сделать Черное море своим внутренним, как это уже произошло в Балтийском море. Фокус уже рассказывал, что внимание морских стран — членов НАТО постепенно возвращается к Черноморскому региону. В конце октября 2023 года стало известно, что три страны-члена НАТО обсуждают создание специального подразделения для очистки Черного моря от мин, которые попадают в их территориальные воды из-за российской агрессии против Украины. По данным Bloomberg, речь идет о Турции, Румынии и Болгарии. Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что Украина вместе с партнерами Альянса готовится к противоминной деятельности в регионе.

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13 декабря стало известно о создании Морской коалиции Великобритании и Норвегии для поддержки Военно-морских сил Украины, а также получения преимущества в Черном море. Первым шагом стала передача двух минных тральщиков Sandown, несколько десятков амфибий Viking и скоростных лодок. Кроме того, на днях ожидается подписание десятилетнего пакта о безопасности между Великобританией и Украиной.

Британские минные тральщики класса Sandown должны обеспечить очистку акватории Черного моря от российских мин Фото: Royal Navy

Александр Коваленко напоминает, что мы еще до начала полномасштабного вторжения РФ имели ряд договоренностей с Великобританией по вопросам флота. Тогда речь шла о совместном производстве малых ракетных катеров, а Соединенное Королевство передало нам минные тральщики Sandown. Также стоит упомянуть о кредите в размере 1,6 млрд фунтов на строительство восьми ракетных катеров.

"У нас есть совместные проекты по подготовке украинских морских экипажей, морских офицеров, таким образом состоится поэтапная интеграция ВМСУ к общим стандартам с НАТО. Норвегия хоть и не имеет такого мощного флота, как Великобритания, но обладает развитыми технологиями в кораблестроении, морском вооружении и ракетной технике. В сумме это сотрудничество позволит существенно усилить ВМСУ. Но все это будет только после окончания войны", — говорит Коваленко.

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