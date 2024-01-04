Експерт назвав ймовірні чотири сценарії перемоги України над РФ

Політтехнолог Олег Пастернак вважає, що наразі не існує чіткого уявлення, як може виглядати перемога України над Росією: межі такої перемоги розмиті, не видно чіткого плану виконання конкретних задач.

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Політтехнолог Олег Пастернак назвав чотири можливі сценарії перемоги для України. Про них він розповів у матеріалі Фокусу "Окреслити межі: що влада та суспільство вважатиме перемогою над Росією".

"Концепцій перемоги багато. Найбільш радикальна — це розпад РФ, громадянська війна і перенесення бойових дій на територію РФ, — зазначає він. — Але цей сценарій найбільш нині нереальний, враховуючи розвиток бойових дій".

Другий сценарій — повне відновлення міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, Донбасом і півднем України. А ще виплата репарацій з боку РФ, конфіскація майна, міжнародний суд, трибунал над військовими злочинцями та керівництвом РФ.

"Саме ця ідея була базовою для України, і більшість соціологів підкреслювали, що вона є основною як для влади, так і для українців", — розповідає він.

Третій — вихід на кордони на лінії зіткнення станом до 24 лютого 2022 року.

"Цей сценарій також був прийнятним, але для певної частини суспільства. Влада ще у 2022 році, на початку 2023-го відхилила його, бо розуміла, що йдеться не про перемогу, а про відкладену війну. Нині цей сценарій виглядає як той, що можливо розглядати", — продовжує Пастернак.

Четвертий сценарій — замороження конфлікту.

"Наразі його теж теоретично можна вважати перемогою, бо ми зупиняємо, хоча й тимчасово Росію, втримавши столицю та більшу частину вільної України. Ми просунулися у питанні євроінтеграції. Для такого сценарію, звісно, буде необхідним вступ до НАТО та ЄС, як компенсація втрати території. Але постає одне серйозніше питання — чи вступ до ЄС та НАТО, входження до західного геополітичного простору виправдає великі жертви українського народу, — переконаний політтехнолог. — Мова про вбитих, поранених, людей з інвалідністю, про руйнації домівок, шкіл, медичних закладів, інфраструктурних об'єктів тощо. Чи це прийнятна ціна, яка задовольняє певну частину суспільства?".

Він додає, що наразі на ці запитання відповіді не має.

Нагадаємо, в нещодавньому інтервʼю виданню "The Economist" президент заявив, що більше не встановлює часових рамок і не дає обіцянок щодо того, скільки території Україна може "деокупувати" 2024 року.

Раніше Зеленський назвав перемоги, які необхідні Україні найближчим часом.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Окреслити межі: що влада та суспільство вважатиме перемогою над Росією".