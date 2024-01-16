"Найважчі переговори": Кулеба розповів, як хотів ударити Лаврова по обличчю (відео)

За словами Кулеби, Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли в посольствах більшість дипломатів були співробітниками спецслужб.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що хотів ударити главу МЗС РФ Сергія Лаврова по обличчю. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

За словами українського дипломата, найскладніші переговори це ті, коли хочеться підійти і вдарити свого співрозмовника. Таке відчуття у нього виникло у 2022-му році під час бесіди з Лавровим.

"Найважчі переговори — це коли співрозмовнику хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити. І таких у мене було два — три рази. Один із них — із Лавровим, в Анталії навесні 2022 року", — сказав міністр.

Кулеба про найважчі переговори (дивитися з 1:05:17)

У тому ж інтерв'ю Кулеба розповів, що Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли в посольствах більшість дипломатів були співробітниками спецслужб. Тому висилка представників РФ із різних країн серйозно підриває можливості Кремля в розвідці. Україна також над цим працює.

"Це серйозно підриває розвідувальні можливості Росії у світі. Насамперед у людських контактах, тому що електронна розвідка триває", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що міністр також розповів про "клуб борщу". Він допомагав дипломатам різних країн знаходити спільну мову під час обіду. Коли Кулеба працював представником України в Раді Європи у Страсбурзі, у його квартирі, яка фактично була резиденцією посла, збирався так званий "клуб борщу".