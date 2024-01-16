"Захід зрадив Київ": США примусять Зеленського змінити стратегію війни в Україні, — Bloomberg

Очільник Кремля Володимир Путін також зрозумів тактичні переваги оборони і чекає на вибори у США в надії, що Дональд Трамп повернеться, після чого вони укладуть угоду.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі США змушуватимуть Україну перейти з наступу до оборони. Цю розмову з президентом України Володимиром Зеленським проведе радник США з національної безпеки Джейк Салліван. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами.

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"Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче це чути чи говорити про це публічно. Тож він повинен сказати Саллівану відповісти Байдену — і нагадати Конгресу США — що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби", — пише видання.

Також Bloomberg зазначає, що заради підтримання морального духу в Україні, де повномасштабна війна триває вже 2 роки, Зеленський вважає, що йому потрібно продовжувати заперечувати, що війна зараз зайшла у глухий кут, як нещодавно зізнався головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Контрнаступ України провалився (що розчарувало Вашингтон, який закликав Київ прийняти іншу тактику). Росіяни занадто добре окопалися, а українці втратили занадто багато солдатів і витратили надто багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від невпинних російських ракетних обстрілів. Напад завжди важчий за захист, але для України зараз про це не може бути й мови", — пише видання.

Зазначається, що Путін також зрозумів тактичні переваги оборони і чекає на вибори у США в листопаді 2024 року, в надії, що Дональд Трамп повернеться в Білий дім, і вони укладуть угоду. Також в РФ промисловість перейшла на "військові рейки", а 8% ВВП на армію в РФ перевищить соціальні витрати, тоді як Україна має менше ресурсів, а ентузіазм західних партнерів спадає.

"Шокуюче в цьому розумінні те, наскільки сильно Захід уже зрадив Київ", — констатує Bloomberg.

В статті зазначається, що в розмові Зеленський і Салліван дійдуть згоди, що продовження наступу не має сенсу.

"Отже, Зеленський повинен прошепотіти Саллівану те, що обидва вони вже знають: звичайно, ми припинимо їздити на наших танках Western Abrams, Leopard і Challenger по багнюці та траншеях, поки росіяни кишать безпілотниками згори. Ми припинимо це, бо це не має сенсу. Натомість ми спробуємо втримати те, що у нас ще є, навіть якщо наші співвітчизники в окупованій частині України будуть думати, що ми кидаємо їх на поталу російським панам", — пише видання.

На момент публікації в Офісі президента не коментували новий матеріал Bloomberg.

Нагадаємо, що за словами екскомандувача Сухопутними військами в Європі Бена Годжеса, всі розмови про мирні переговори є смішними, адже Кремль продовжує переходити на військові рейки.

Раніше повідомлялося, що без підтримки США України ймовірність того, що Росія досягне своєї мети, різко зросте. Вона може або поглинути всю Україну одним махом, або відкусити частину країни, залишивши її не більш ніж "бунтівною" державою.