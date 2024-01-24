Україна ніколи не була країною-агресором: указ Зеленського не про "звільнення" територій РФ (відео)

Народний депутат Денис Маслов підкреслив, що українці мають бути проактивними і доносити міжнародній спільноті всю правду про Україну та українців всупереч ідеологічним нісенітницям, вигадкам і міфам російських пропагандистів.

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Указ президента України Володимира Зеленського "Про історично населені українцями землі Російської Федерації" має бути підґрунтям для поширення дійсних фактів про українську історію та українців. Дію цього указу пояснив в ефірі телеканалу "Ми — Україна" народний депутат, голова комітету з питань правової політики Верховної Ради Денис Маслов.

При цьому парламентарій наголосив, що жодним чином не йдеться про "звільнення" якихось територій у межах міжнародно визнаних кордонів інших країн.

Маслов підкреслив, що російська пропаганда — це дуже сильний інструмент РФ у цій гібридній війні і його не можна недооцінювати.

"Російська Федерація формує в головах своїх жителів свою правду і свою історію. І намагається на міжнародній арені також створювати альтернативну історію і свій порядок денний", — зауважив нардеп.

І додав, що ця війна — тотальна, вона ведеться на всіх можливих рівнях, зокрема на ідеологічному. Тож маємо бути проактивними і доносити міжнародній спільноті всю правду про Україну та українців всупереч ідеологічним нісенітницям, вигадкам, міфам російських пропагандистів.

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"Ми маємо доносити правду. Ми свою ідеологію будуємо на конкретних фактах. І ми не заявляємо, що ми хочемо в когось якісь міжнародно визнані кордони відібрати, але ми не будемо ігнорувати того, що величезна частина людей на історичних українських територіях є етнічними українцями. Але мови про захоплення чи анексію ми не ведемо", — підсумував Маслов, зауваживши, що Україна ніколи не була країною-агресором.

Тому, зазначив парламентарій, у цьому указі прописані дії, які потрібно виконувати — віднаходити реальні історичні факти, підтверджувати їх відповідними документами, поширювати усіма комунікаційними каналами. Особливо це стосується Міністерства закордонних справ, якому дано доручення використовувати напрацювання науковців у своїй роботі — ознайомлювати міжнародних партнерів, широку громадськість зі справжньою історією України.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 22 січня, у День соборності України, підписав указ про території Російської Федерації, де проживали й живуть етнічні українці. Про це повідомляється на офіційному інтернет-представництві президента.