Зеленський прибув із робочим візитом до Албанії: що відомо (фото, відео)

За інформацією журналістів, у Тирані відбудеться саміт щодо України. Очікується, що український президент візьме участь у спільній пресконференції з прем'єр-міністром Албанії.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із неоголошеним візитом до столиці Албанії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Іглі Хасані на своїй сторінці в соціальній мережі X.

"Велика честь вітати президента в Тирані. Це поворотний момент для зміцнення двосторонніх зв'язків і прояву солідарності з Україною в її героїчній боротьбі проти російської агресії", — написав Хасані.

Зеленський прибув до Албанії

Журналісти також показали момент прибуття українського лідера в Тирану.

Момент прибуття Зеленського в Албанію

Як зазначає A2 CNN, візит Зеленського в Албанію, ймовірно, пов'язаний із прийдешнім самітом щодо України, який відбудеться в Тирані. За інформацією журналістів, напередодні візиту українського президента в албанській столиці було вжито посилених заходів безпеки.

Повідомляється, що перша зупинка Зеленського буде в канцелярії прем'єр-міністра о 09:00, а потім об 11:00 його прийме в Палаці конгресів прем'єр-міністр Еді Рама. О 13:30 відбудеться пресконференція Рами і Зеленського.

Нагадаємо, 27 лютого Володимир Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії. За словами глави держави, тема візиту номер один — це формула миру і переговори зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Раніше, 15 січня, Володимир Зеленський відвідав Швейцарію з метою зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі.