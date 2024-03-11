Звільнення Залужного через рішення ВЛК: що про це думають українські аналітики

Експерти розійшлися у думках щодо звільнення Валерія Залужного з військової служби. Хтось відстоює його право на вибір, а інші звинувачують генерала у підтримці корупційних схем.

Related video

У ЗМІ повідомили, що взимку ВЛК визнала ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного непридатним до служби. Зазначалось, що генерал не міг знайти адекватну своїм досвіду та підготовці посаду, тому ризикував перебувати у розпорядженні. Фокус зібрав реакції українських аналітиків на цю новину.

"Сама вигадала — сама образилась"

Політолог Олексій Голобуцький переконаний, що кожен вирішує, коли спинитись та куди рухатись у житті.

"Диктат суспільства тут не працює. Та й Залужний не може не розуміти, що вже лишиться в історії України як визначний діяч", — наголосив він.

Експерт не згоден з припущеннями, що ексвоєначальника могли змусити або залякати. Він впевнений, що завершення військової кар’єри та перехід у дипломатію — особисте рішення Залужного.

Окрім того, зі слів Голобуцького, українці насправді мало знають про ексголовнокомандувача. Його образ та чутки про можливі політичні амбіції можуть виявитись лише міфом.

Важливо

Ухилянти у лампасах: чому Залужний не повинен був "вирішувати через ВЛК"

"Неприємно, мабуть, але взаємини Залужного і українського суспільства непогано вкладаються у фразу "сама вигадала — сама образилась". Так, на жаль, це найбільш очікуваний (мною, принаймні) сценарій розвитку подій: ті, хто на нього молились і робили ікону, з такими ж емоціями почнуть його проклинати через місяць-два", — зазначив політолог.

Він спрогнозував, що рейтинг генерала почне падати. Однак експерт сподівається, що Залужний невдовзі все ж заявить про свої амбіції та погляди. Передбачається, що це може переламати тенденцію та зниження симпатій до нього.

Голобуцький пояснив, що ексголовнокомандувач не зобов’язаний "вперто триматись за погони" попри все і може не захотіти "жертвувати заради міфу своїм життям".

"Усі публічні реверанси президента виглядають нещирими"

Український журналіст Сергій Руденко розкритикував президента Володимира Зеленського за відсутність "прямої та зрозумілої відповіді" щодо причин звільнення Залужного. З його слів, "усі публічні реверанси" лідера у бік генерала "виглядають нещирими".

"Якщо Залужний, за логікою Зеленського, був поганим головкомом, чому тоді він відзначив його званням Героя України? Якщо до Залужного було і залишається багато претензій у Зеленського, чому президент погоджує його кандидатуру на посаду посла України у Великій Британії? Якщо Зеленський шанує генерала Залужного, то чому він та генерал Шаптала звільняються із ЗСУ через ВЛК через непридатність? І головне — що з командою Залужного? Які пропозиції були зроблені 16 бойовим генералам, яких відставили разом із Залужним? Де Наєв? Де Забродський? Де інші генерали?", — написав Руденко.

"Якась юридична лазівка"

Український політтехнолог Олександр Нойнець розкритикував звільнення Залужного через висновок ВЛК за підтримку корупції в країні.

"Я розумію, що звільнення Залужного через ВЛК — це якась юридична лазівка, щоб мати можливість його відправити до Великобританії", — написав він.

Однак, як зазначив блогер, ситуація виглядає несправедливо на тлі покарання ухилянтів та служби тисяч захисників після поранень.

"Ви хочете боротися з хабарями у ВЛК і проводити аудит їх рішень, і одночасно показуєте, що якщо дуже треба, то ви самі користуєтеся цим механізмом? Ну, не дивуйтеся потім, що хабарі у ВЛК процвітатимуть. Послами чи не послами, а у Великобританію замість посадки хочуть потрапити всі", — підкреслив Нойнець.

Він переконаний, що таке звільнення дискредитує як самого Залужного, так і ЗСУ з ВЛК.

"Указ — це підпис, а підпис — це відповідальність"

Блогер Арман Ісабеков підтримав позицію одного із засновників партії "Демократична сокира" Олександра Нойнеця. Окрім того, він припустив, чому генерала не звільнили указом Зеленського.

"Бо указ — це підпис, а підпис — це відповідальність. А так типу Залужний сам винний. Ну і ще члени ВЛК, які це підписали", — пояснив Ісабеков.

Нагадаємо, щодо звільнення Валерія Залужного через рішення ВЛК висловився політичний аналітик Олександр Кочетков. З його слів, генерал погодився на "відверте приниження" і ризикує втратити довіру з боку українців.

Також ситуацію з Залужним прокоментував фінансовий експерт Сергій Фурса. З його слів, "списання" ексголовнокомандувача ЗСУ — це "технологія дискредитації політичного опонента".