Увольнение Залужного из-за решения ВВК: что об этом думают украинские аналитики

Эксперты разошлись во мнениях относительно увольнения Валерия Залужного с военной службы. Кто-то отстаивает его право на выбор, а другие обвиняют генерала в поддержке коррупционных схем.

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В СМИ сообщили, что зимой ВВК признала экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного непригодным к службе. Отмечалось, что генерал не мог найти адекватную своему опыту и подготовке должность, поэтому рисковал находиться в распоряжении. Фокус собрал реакции украинских аналитиков на эту новость.

"Сама придумала — сама обиделась"

Политолог Алексей Голобуцкий убежден, что каждый решает, когда остановиться и куда двигаться в жизни.

"Диктат общества здесь не работает. И Залужный не может не понимать, что уже останется в истории Украины как выдающийся деятель", — подчеркнул он.

Эксперт не согласен с предположениями, что экс-военачальника могли заставить или запугать. Он уверен, что завершение военной карьеры и переход в дипломатию — личное решение Залужного.

Кроме того, по словам Голобуцкого, украинцы на самом деле мало знают об экс-главнокомандующем. Его образ и слухи о возможных политических амбициях могут оказаться лишь мифом.

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Уклонисты в лампасах: почему Залужный не должен был "решать через ВВК"

"Неприятно, наверное, но взаимоотношения Залужного и украинского общества неплохо укладываются во фразу "сама придумала — сама обиделась". Да, к сожалению, это наиболее ожидаемый (мной, по крайней мере) сценарий развития событий: те, кто на него молились и делали икону, с такими же эмоциями начнут его проклинать через месяц-два", — отметил политолог.

Он спрогнозировал, что рейтинг генерала начнет падать. Однако эксперт надеется, что Залужный вскоре все же заявит о своих амбициях и взглядах. Предполагается, что это может переломить тенденцию и снижение симпатий к нему.

Голобуцкий объяснил, что экс-главнокомандующий не обязан "упорно держаться за погоны" несмотря ни на что и может не захотеть "жертвовать ради мифа своей жизнью".

"Все публичные реверансы президента выглядят неискренними"

Украинский журналист Сергей Руденко раскритиковал президента Владимира Зеленского за отсутствие "прямого и понятного ответа" о причинах увольнения Залужного. По его словам, "все публичные реверансы" лидера в сторону генерала "выглядят неискренними".

"Если Залужный, по логике Зеленского, был плохим главкомом, почему тогда он отметил его званием Героя Украины? Если к Залужному было и остается много претензий у Зеленского, почему президент согласовывает его кандидатуру на должность посла Украины в Великобритании? Если Зеленский уважает генерала Залужного, то почему он и генерал Шаптала увольняются из ВСУ через ВВК из-за непригодности? И главное — что с командой Залужного? Какие предложения были сделаны 16 боевым генералам, которых отставили вместе с Залужным? Где Наев? Где Забродский? Где другие генералы?", — написал Руденко.

"Какая-то юридическая лазейка"

Украинский политтехнолог Александр Нойнец раскритиковал увольнение Залужного через заключение ВВК за поддержку коррупции в стране.

"Я понимаю, что освобождение Залужного через ВВК — это какая-то юридическая лазейка, чтобы иметь возможность его отправить в Великобританию", — написал он.

Однако, как отметил блогер, ситуация выглядит несправедливо на фоне наказания уклонистов и службы тысяч защитников после ранений.

"Вы хотите бороться со взятками в ВВК и проводить аудит их решений, и одновременно показываете, что если очень надо, то вы сами пользуетесь этим механизмом? Ну, не удивляйтесь потом, что взятки в ВВК будут процветать. Послами или не послами, а в Великобританию вместо посадки хотят попасть все", — подчеркнул Нойнец.

Он убежден, что такое увольнение дискредитирует как самого Залужного, так и ВСУ с ВВК.

"Указ — это подпись, а подпись — это ответственность"

Блогер Арман Исабеков поддержал позицию одного из основателей партии "Демократический топор" Александра Нойнеца. Кроме того, он предположил, почему генерала не уволили указом Зеленского.

"Потому что указ — это подпись, а подпись — это ответственность. А так типа Залужный сам виноват. Ну и еще члены ВВК, которые это подписали", — объяснил Исабеков.

Напомним, относительно увольнения Валерия Залужного из-за решения ВВК высказался политический аналитик Александр Кочетков. По его словам, генерал согласился на "откровенное унижение" и рискует потерять доверие со стороны украинцев.

Также ситуацию с Залужным прокомментировал финансовый эксперт Сергей Фурса. По его словам, "списание" экс-главнокомандующего ВСУ — это "технология дискредитации политического оппонента".