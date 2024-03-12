Не просто проросійський: оглядач Washington Post пояснив, чому Трамп не любить Україну

За словами журналіста Макса Бута, Трамп активно використовує російську пропаганду й підтримує божевільні теорії змови щодо України, а Республіканську партію він перетворив з опонента "імперії зла" на "пуделя Путіна".

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп не тільки висловлює симпатії до Росії, а й також виявляє антиукраїнські настрої. Оглядач The Washington Post Макс Бут вказує на довгу і тривожну історію використання російської пропаганди та поширення теорій змови про Україну з боку колишнього президента США.

У світлі наступу Росії на передові позиції України й виснаження її боєприпасів, Сенат США ухвалив законопроєкт про надання 60 мільярдів доларів як невідкладної допомоги. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон затягує процес голосування у зв'язку з можливими негативними наслідками з боку прихильників Трампа.

Бут вважає, що Трамп не приховує своєї проросійської позиції, а також виявляє відверту байдужість до України. Він зазначає, що це ставлення було помітне вже не одне десятиліття.

На думку оглядача, Трамп активно використовує російську пропаганду і підтримує божевільні теорії змови щодо України.

Важливо зазначити, що коли почалося вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Трамп оцінив його як "геніальну" і "розумну" дію. Він також заявляв про можливість завершення війни в Україні "за один день", що передбачало б капітуляцію Києва.

"Ні для кого не секрет, що Трамп проросійський — і, зокрема, щодо Володимира Путіна. Обраний за допомогою Росії 2016 року, Трамп ніколи, ніколи не критикує російського диктатора, навіть після нещодавньої смерті лідера опозиції Олексія Навального в російській колонії. Трамп пройшов шлях від запрошення Росії у 2016 році до втручання у вибори в США, ... а у 2024 році запросив Росію вдертися в країни НАТО, які недостатньо платять за захист", — пише Бут.

Бут підбиває підсумок, зазначаючи, що Трамп перетворив Республіканську партію з опонента "імперії зла" на "пуделя Путіна". Втручання Кремля у вибори в США 2016 року, на його думку, може стати однією з найважливіших таємних подій в історії, даючи змогу російському диктатору здобути перемогу у Вашингтоні, яку його війська не змогли здобути на полі бою.

"Втручання Кремля у вибори в США 2016 року, яке могло сприяти перелому в боротьбі, в якій Трамп виграв з мізерною перевагою, може виявитися однією з найбільш значущих таємних дій в історії. Це може дозволити російському диктатору здобути у Вашингтоні перемогу, яку його війська не змогли здобути на полі бою", — додав оглядач.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Дональд Трамп пообіцяв, що якщо він знову стане главою Білого дому в листопаді 2024 року, то він не даватиме грошей Україні.

Фокус раніше писав про зміну стратегії допомоги США для України у 2024 році. Звільнення окупованих РФ територій на півдні та сході буде на другому плані, а на перший висувається підтримка ЗСУ та економіки країни для відбиття наступних наступів.