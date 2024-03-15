Салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий готель: ЗМІ дізналися про бізнес Тищенка на Закарпатті (відео)

Загалом у вільній енциклопедії "Вікіпедія" народний депутат Микола Тищенко згадується як проросійський український політик і громадський діяч.

Related video

Народний депутат Микола Тищенко, який був обраний за списками "Слуги народу", а тепер став мажоритарником, розгорнув бурхливу бізнес-діяльність на теренах Закарпатської області. Про високу активність нардепа поза парламентом ідеться в розслідуванні журналістів "Української правди".

"Апартаменти, салон краси, похоронне бюро, п'ятизірковий парк-готель, двоє охоронців, свої люди на високих посадах. Це далеко не повний перелік "хазяйства", яким, схоже, обзавівся в Ужгороді народний депутат Микола Тищенко та його родина за останні роки", — зазначають розслідувачі.

У березні 2021 року Тищенка призначили головою Закарпатської обласної організації партії "СН", але в середині 2022-го зняли "через погану репутацію". Загалом у вільній енциклопедії "Вікіпедія" він значиться як проросійський український політик і громадський діяч. Журналісти-розслідувачі простежили за поїздкою Тищенка на Закарпаття в лютому 2024 року.

Закарпатські стежки народного обранця

Із ким тільки не зустрічався депутат Тищенко на Закарпатті. Але, як кажуть журналісти, не подумайте, що в парламентських справах, бо серед людей, яких бачили поруч із Тищенком, були:

його колишня дружина Алла Барановська, котра мешкає в найдорожчому житловому комплексі Ужгорода й володіє салоном краси. Хто сплачує такий немаржинальний бізнес і таку вишукану нерухомість, не знають ні вона, ні її ексчоловік;

на наступній зустрічі в заміському комплексі "Кілікія" Тищенко зустрівся з його власником, місцевим депутатом із фракції "СН" Арсеном Мелкумяном. Саме за сприяння Тищенка Мелкумян став секретарем Ужгородської міської ради, хоча й ненадовго;

наступним візаві Тищенка став новий голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, а після цього — перший заступник начальника екологічної інспекції в регіоні Михайло Банк.

Які політичні питання державного рівня Тищенко вирішував із усіма своїми співрозмовниками, невідомо, але ділові зв’язки, на думку журналістів, точно налагодив. Найцікавіше те, що, за інформацією розслідувачів, могла бути розмова з Банком про ймовірну причетність того до розкрадання земельних ділянок і порушення лісового законодавства, йшлося в розслідуванні сайту NGL Media.

Журналісти мають також дані про можливий зв’язок Тищенка з відпочинковим комплексом "Бристоль". Біля цього готелю журналісти бачили колегу Тищенка Андрія Стріхарського. Також у недобудований паркінг "Бристолю" заїхав електрокар Mercedes, штрафи за який приходили на власницю готелю Камаєву. До того, як стати власницею готелю, вона працювала директоркою будівельної фірми "Статус-преміум".

Фото: Скріншот

Ще один можливий бізнес Тищенка в Ужгороді — похоронне бюро "Сяйво". Його офіційна власниця — Світлана Андрієнко, а її чоловік на прізвище Зінченко — помічник Тищенка на громадських засадах. Світлана заперечує зв'язок нібито свого бізнесу з народним депутатом, проте це не доведено, зауважують розслідувачі.

Загалом, за даними журналістів, Тищенко часто користується майном, яке йому не належить, — квартирою в Києві, квартирою в Ужгороді, двома машинами.

Реакція Тищенка на розслідування

У коментарі журналістам Тищенко підтвердив, що користується автомобілем іншої людини — на прізвище Орлов, якого журналісти назвали його водієм. Тищенко обіцяв відобразити інформацію в декларації за 2023 рік, а поки що він не скаже, щоб була "маленька інтрига".

Лобіювання Михайла Банка депутат заперечив. Щодо готелю "Бристоль" Тищенко спочатку сказав, що такого не знає, а потім згадав, що знає. За його словами, із цим готелем пов'язаний інший парламентар, від "Слуги народу". Журналіст Михайло Ткач зазначив, що є дані про причетність до готелю й самого Тищенка, а не лише Стріхарського. Тищенко назвав це брехнею та сказав, що був там лише раз, коли "відкривав карну справу" стосовно захоплення території.

Щодо похоронного бюро, Тищенко сказав, що зв'язку не має, але визнав, що Зінченко досі є його помічником на громадських засадах, і він "гарно працює".

"Ніякого стосунку не знаю, і дружину бачив одного разу, ще давно", — сказав Тищенко про власницю "Сяйва".

Важливо

"Залишаємося друзями": Микола Тищенко назвав причину свого розлучення

Нагадаємо, ексдружина позафракційного депутата Верховної Ради Миколи Тищенка зробила йому цікавий подарунок. Алла Барановська нещодавно презентувала ексчоловікові 12,6 млн гривень.

Фокус писав, що 29-річна українська бізнеследі й колишня дружина нардепа Миколи Тищенка Алла Барановська показала на відпочинку на гірськолижному курорті. Світлинами з відпочинку з 6-річним сином Давидом жінка опублікувала в себе на сторінці в "інстаграмі".